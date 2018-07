SVINGER SEG IGJEN: Josh Dylan og Lily James på båten i «Mamma Mia - Here we go again». Foto: Jonathan Prime

«Mamma Mia - Here we go again» overraskende slått av action-oppfølger i USA

Publisert: 23.07.18 08:11

FILM 2018-07-23T06:11:35Z

Denzel Washingtons første oppfølger noen sinne, «Equalizer 2», ble for sterk konkurranse for de syngende superstjernene i «Mamma Mia - Here we go again».

Bransjestedet Deadline.com omtaler det som en sjokknyhet: Den mye omtalte oppfølgeren til megasuksessen «Mamma mia» fra 2008 klarte ikke å gå til topps på kinolistene i USA.

Der er det innspilte dollar som gjelder, og statistikken viser at «Mamma mia - Here we go again» spilte inn 34.4 millioner dollar. Filmen var altså ikke den som spilte inn mest, det var det «Equalizer 2» som gjorde.

Oppfølgeren til «Equalizer» fra 2014 spilte nemlig inn 35.8 millioner og plasserer seg dermed overraskende på toppen av statistikken. Dette er første gang to ganger Oscar-vinnende Denzel Washington har takket ja til å bli med i en oppfølger. Filmen handler om hevneren Robert McCall, og filmene er basert på en TV-serie fra 80-tallet. Den første filmen fikk terningkast 5 av VG da den kom i 2014.

«Mamma Mia - Here we go again» hadde norsk premiere i helgen, men besøkstallene for filmen er ikke klare ennå. «The Equalizer 2» har ennå ikke hatt premiere i Norge.