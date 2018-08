IKKE GLEMT GAMLE KUNSTER: Denzel Washington i «The Equalizer 2». Foto: Glen Wilson / United International Pictures

Filmanmeldelse «The Equalizer 2»: Kjøtt og poteter-action

FILM 2018-08-16T06:09:50Z

Denzel Washington tar pengene og stikker.

Publisert: 16.08.18 08:09

ACTION/THRILLER

«The Equalizer 2»

USA. 15 år. Regi: Antoine Fuqua.

Med: Denzel Washington, Ashton Sanders, Pedro Pascal, Melissa Leo.

3

Folk som så for mye på TV på 1990-tallet vil minnes «The Equalizer» og dens ampre hovedrolleinnehaver Edward Woodward. Det virket som om serien, som ble produsert i årene 1985-1989, gikk i repriseloop på TV3 (eller var det TVNorge?) gjennom store deler av tiåret.

For fire år siden, i 2014, kom så den obligatoriske filmversjonen . Nå med Denzel Washington i hovedrollen. Amper, han også, med en fortid vi bare skimter glimtvis (han har åpenbart jobbet for en eller annen etterretningsorganisasjon i et tidligere liv, et liv som tok slutt da kona hans døde).

I den forrige filmen jobbet Robert McCall, som han heter, i en byggevarebutikk. Nå, i «The Equalizer 2», kjører han en Lyft – som er det samme som Uber, bare rimeligere ­– gjennom Bostons gater. På fritiden tar han ekstraknekk som drapsmaskin, og fjerner dårlige menn fra jordens overflate. Han har ikke glemt gamle kunster, serru.

Washington er egentlig en altfor god skuespiller til å bruke tiden og talentet sitt på klisjéstappet, gammelmodig B-filmaction av denne typen. Hans ensomme hevner er en taus-men-karismatisk utgave av en arketyp som gjerne ble gestaltet av Clint Eastwood og Charles Bronson i VHS-dagene, og overraskende nok har lokket Liam Neeson inn i folden i våre.

McCall er mutt, men rettskaffen; sindig, men livsfarlig – og du har sett variasjoner av ham tusen ganger før. Han er velmenende, og redder nabogutten fra en fremtid som tidlig død «gangbanger». Men han sparer sitt største overskudd til de gangene han må uskadeliggjøre folk, gjerne tre-fire om gangen.

Actionscenene i «The Equalizer 2» er brukbare, men noe sendrektige sammenlignet med dagens standard (ikke minst sammenlignet med «Mission Impossible: Fallout »). Litt løse i fisken, liksom – selv om det ganske riktig gir en viss tilfredsstillelse å se bæssfar Denzel (63) ta seg av et halvt dusin pappagutter på et hotellrom.

Historien? Det handler om ublide møter med gamle, korrupte venner fra det tidligere livet, «venner» som nå har vært så dumme å legge seg ut med et av de få menneskene i verden som McCall synes er noe å spare på (Melissa Leo som Susan Plummer).

Filmen ender slik alle rett-på-video thrillere hadde det med å ende på 1980-tallet: Med en «showdown» i forlatte omgivelser, denne gangen i den stormfulle småbyen McCall en gang levde i. Alt er klisjeer i «The Equalizer 2».

Ikke så innmari fett da, kanskje? Ikke innmari, nei. Det skal noe til å betrakte «The Equalizer 2» som stort til film .

På den annen side: Det er en del redelig kjøtt-og-poteter action av den gamle skolen her. Det er en slik film man ikke slår av når den en dag i fremtiden kommer til å gå i repriseloop på TV3 (eller blir det TVNorge?).