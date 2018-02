TAR DET PENT: Jessica Chastain er ikke lenger med i «Death and Life of John F. Donovan», men bærer ingen nag til regissør Xavier Dolan. Foto: MONICA ALMEIDA / X03919

Klippet superstjerne bort fra film

Jessica Chastain står på rollelisten til filmen «Death and Life of John F. Donovan». Men ikke etter at regissør Xavier Dolan har vært innom klipperommet.

Den canadiske regissøren, som har flere kritikerroste filmer bak seg, har laget sin første engelskspråklige film. Til den har han fått med seg stjerner som Bella Thorne, Kit Harrington og Natalie Portman. Og, i utgangspunktet, to ganger Oscar-nominerte Jessica Chastain.

Men når filmen er klar for lansering er ikke Chastain, blant annet kjent fra «Zero Dark Thirty» lenger med. Regissøren har forklart bakgrunnen for å klippe henne bort i et langt instagram-innlegg.

Han insisterer på at det ikke har noe med Chastains innsats som skuespiller å gjøre.

– Det var en ekstremt vanskelig beslutning å ta. Jeg føler bare kjærlighet til Jessica, og jeg er en stor beundrer. Beslutningen var utelukkende kunstnerisk begrunnet, og det har ingenting med hennes tolkning å gjøre, skriver Dolan blant annet ifølge Hollywood Reporter.

Og Chastain selv ser slett ikke ut til å ha blitt diva-sur. Hun har selv delt Dolans instagram-post, og skriver: «Ikke bekymre dere, jeg ble varslet på forhånd. Dette er behandlet med den største respekt og kjærlighet».