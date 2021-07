FILMSTJERNE: Blake Lively, her på et moteshow i New York i 2019. Foto: Roy Rochlin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Blake Lively tordner: − Hvor er moralen?

Blake Lively (33) og hennes tre små døtre skal ha hatt en vond opplevelse med en fotograf nylig.

Skuespilleren, kjent fra en rekke Hollywood-filmer og TV-serier, brettet i helgen ut et langt og alvorlig hjertesukk på Instagram – i kommentarfeltet til australske Daily Mail.

De hadde nemlig lagt ut bilde av henne og hennes tre døtre på seks, fire og ett år.

Lively skriver under avisens egen post at hun mener fotografen og avisen bedriver bedrageri når de presenterer bilder som gir inntrykk av at hun velvillig smiler og vinker til kamera.

Smilebildet skal hun nemlig svært motvillig ha stilt opp på mot forsikring om at fotografen holdt seg unna ungene hennes. Lively, som har barna med skuespillerektemannen Ryan Reynolds (44), beskriver hele hendelsen som «skremmende».

– Den sanne historien

Avisen har i ettertid fjernet Instagram-posten, men innlegget er gjengitt av kontoen Comments By Celebs, der med barnas ansikter sladdet.

I en lang kommentar til Comments by Celebs takker Lively for at de deler hennes utspill.

TAKKER: Blake Lively takker for at andre deler hennes innlegg, selv om hun selv har fjernet bildene fra sin egen side. Foto: CommentsByCelebs/Instagram

«Den samme historien er: Mine barn ble stalket av en mann hele dagen. Han hoppet ut, og så gjemte han seg», forklarte Lively i sin kommentar til avisen og opplyste om at en fremmed kvinne ble så opprørt av det hun var vitne til at hun forsøkte å irettesette fotografen.

Livelyskal selv ha forsøkt å henvende seg til fotografen, men han skal da stukket av «for så å hoppe frem igjen rundt neste hjørne».

«Det er jævlig skremmende», skriver den amerikanske filmstjernen til Comments By Celebs om det å bli forfulgt på denne måten, særlig når hun har med seg barna.

I sin opprinnelige kommentar spurte Lively avisen direkte:

«Gjør dere en bakgrunnssjekk på fotografene dere betaler for å stalke barn? Hvor er moralen her? Det skulle jeg likt å vite».

Hun uttrykte stor bekymring rundt barns sikkerhet og tryglet så avisen om å slette bildene. Instagram-innlegget er altså siden blitt fjernet, men avisartikkelen med bildene ligger fortsatt ute på nettet.

Saken har fått omtale i mange store medier, som Entertainment Tonight og Elle. Australske Daily Mail har ikke uttalt seg om hendelsen.

STJERNEPAR: Blake Lively og Ryan Adams på en premiere i New York i 2019. Foto: PBG / EMPICS Entertainment

Lively og Reynolds har alltid vært tilbakeholdne med å vise frem døtrene i offentlighet. Første gang de gjorde det, var med de to yngste i 2016, da Reynolds ble hedret med stjerne på Hollywood Walk of Fame.

Det var tre år før den yngste datteren ble født.