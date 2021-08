FARLIG BEGJÆR: Vanessa Kirby (til venstre) og Katherine Waterston i «The World To Come». Foto: SF Studios

Filmanmeldelse «The World To Come»: Ulovlig lidenskap

Kvinne forelsker seg i kvinne i 1856. Ingen dans på roser, som du skjønner.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

DRAMA

«The World To Come»

USA. 9 år. Regi: Mona Fastvold

Med: Katherine Waterston, Vanessa Kirby, Casey Affleck, Christopher Abbott

«Jeg er blitt min sorg», skriver Abigail (Waterston) i sin dagbok ikke så mange dagene etter å ha våknet opp første nyttårsdag i 1856. Vi er nordøst i Amerika, og det er mye vær å hanskes med.

Abigail og mannen Dyer (Affleck) mistet barnet sitt for ikke lenge siden. Difteri. På dagen da datteren skulle fylt 5, møter Abigail et menneske, Tallie (Kirby), som får henne til å ane et liv etter katastrofen. En kvinne som får henne til å føle glede og begjær igjen, se fremover, endog glemme å utføre alle de daglige oppgavene som er livet i denne delen av verden, på dette tidspunktet i historien.

HARDT LIV: Katherine Waterston og Casey Affleck i «The World To Come». Foto: Vlad Cioplea / SF Studios

Abigail og Tallie er smartere enn sine menn, de enser en større verden og en høyere himmel. Abigail får sardiner og rosiner av mannen når hun har bursdag. Av Tallie får hun det hun har ønsket seg mest, nemlig et atlas (les: en hel verden). Tallie er den eneste som kan få Abigail til å bruke pengene sine på en ny blå kjole.

Dyer og Tallies Finney (Abbott) er enkle menn, men ikke så dumme at de ikke skjønner at begjær er i gjære. Dyer synes å ta det med en grad av forståelse – en aksepterende resignasjon. Finney er mer aggressiv. For Tallie er dette eventyret farlig.

«SYNGER SOM FUGLER I BUR»: Katherine Waterston (til venstre) og Vanessa Kirby i «The World To Come». Foto: Vlad Cioplea / SF Studios

Den norske regissøren Mona Fastvolds film om umulig og forbudt kvinnelig begjær, er slående vakker (innspilt i Romania) og genuint nysgjerrig på arbeidet disse menneskene utfører i dagliglivet. Melkingen av kuene, vedhogsten, den rare tingesten som skreller skallet av eplene de høster.

NORSK REGISSØR: Mona Fastvold har regissert «The World To Come». Foto: SF Studios

Den er også fininnstilt på den gryende attraksjonen mellom den blyge, hjerteknuste Abigail og den noe mer åpne Tallie. Vanessa Kirby – med blek hud og langt rødt hår – er elektrisk i alle scenene hun opptrer i. Det skulle liksom bare mangle at folk ikke ble vilt betatt av henne.

HUN KOM SOM EN VIND: Vanessa Kirby i «The World To Come». Foto: Vlad Cioplea / SF Studios

Abigail og Tallie «synger som fugler i bur», og man sitter hele tiden og er urolig for at noen kommer til å sette en stopper for musikken. «The World To Come» er et kammerspill og et filmdikt, ikke uten håp for en bedre fremtid. Den byr på mye utpreget skuespill-ete skuespill og en usedvanlig fin bruk av originalmusikk, signert Daniel Blumberg.

Det er en lekker, interessant og uhyre stilsikker film. Og så er den kanskje for høflig til å gjøre det helt store inntrykket.