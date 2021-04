VETERAN: Anthony Hokins, her avbildet i 2019. Foto: Rich Polk / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Anthony Hopkins vant Oscar foran storfavoritten

Anthony Hopkins (83) vant for beste mannlige hovedrolle – en pris «alle» trodde avdøde Chadwick Boseman skulle belønnes med.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Hopkins vant statuetten for mannlige hovedrolle for sin innsats i «The Father», der han spiller en mann som sliter med demens. Faktisk er Hopkins tidenes eldste nominerte i nevnte kategori.

83-åringen var ikke selv til stede for å ta imot hederen.

Dermed har Hopkins sikret seg sin andre Oscar-pris i denne gjeve kategorien Første gang han vant, var i 1991 for «Nattsvermeren». Den walisiske skuespillerveteranen har vært nominert hele seks ganger opp gjennom årene, deriblant i fjor for beste mannliuge birolle i «Two Popes».

Avdød forhåndsfavoritt

Chadwick Boseman, som døde av kreft i august i fjor, var på forhånd storfavoritt hos bettingbyråene til å vinne nettopp denne prisen – ikke minst etter at han vant Golden Globe-trofeet tidligere i år. Boseman var nominert posthumt for sin siste rolle – som musikeren Levee i «Ma Rainey’s Black Bottom».

DØD STJERNE: Chadwick Boseman, her på en prisgalla i november 2019. Foto: VALERIE MACON / AFP

Hopkins omtales som en overraskende vinner i de store amerikanske mediene, selv om han vant for beste mannlige hovedrolle også under britenes største filmprisutdeling, Bafta, tidligere i år.

«Sjokkerende seier», skriver USA Today om Hopkins’ triumf.

83-åringen har tidligere uttalt til IndieWire om rollen i «The Father» at innholdet i filmen er noe alle kan relatere til.

– Alle har en pappa, eller vil måtte komme til å takle dette dilemmaet om hva man skal gjøre med menneser man elsker når de rammes av demens. Vi er alle i samme båt.

VANT: Frances McDormand vant for beste kvinnelige hovedrolle, her med stolt «Nomadland»-regissør Chloe Zhao som tilskuer. Sistnevnte vant for beste regi. Foto: ABC

Prisen for beste kvinnelige hovedrolle i år, gikk til Frances McDormand (63) – for «Nomadland». Denne filmen forsynte seg grådig av nattens priser. Chloe Zhao (39) vant for beste regi, og i tillegg ble «Nomadland» utropt til beste film.

VGs anmelder har tidligere servert en sekser på terningen til «Nomadland».

McDormand har vært nominert til Oscar seks ganger tidligere, og nattens pris er den tredje hun kan skilte med.

– Jeg har ikke ord. Ordene mine er mitt sverd. Og vi vet at sverdet er arbeidet vårt. Jeg liker å jobbe. Tusen takk for at dere vet dett, og takk for denne, sa hun i takketalen.

Ingen norsk seier

Den norske frilansjournalisten Anders Hammer var det eneste norske Oscar-håpet i natt. Hans «Do Not Split» måtte imidlertid se seg slått i kortdokumentar-kategorien, der «Colette» gikk av med seieren.