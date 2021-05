TRIO: Elias Holmen Sørensen, John Carew og Anders Baasmo i velkjent Olsenbanden-stil. Foto: Nordisk Film

De skal spille i nye «Olsenbanden»

Anders Baasmo (45) skal spille Egon Olsen i den nye «Olsenbanden»-filmen.

– Jeg har alltid vært opptatt av vår bransjes historie, og skuespillerkollegaene som har gått foran oss i generasjoner, så det er både ærefullt og artig å få være med på et sånt prosjekt, sier Baasmo ifølge NRK.

Filmselskapet bekrefter også at John Carew (41) blir å se som karakteren Benny, og at Elias Holmen Sørensen (34) spiller Kjell.

– De skal være godt gjenkjennelige for dem som har et nært forhold til de gamle filmene, selv om de skal gjøre sine tolkninger av rollene, sier regissør Hallvard Bræin.

IKKE HEMMELIG LENGER: Nordisk Film Distribusjon offentliggjorde dette bildet mandag og ba folk gjette. Foto: Nordisk Film Production

Nordisk Film skriver i en pressemelding onsdag morgen at innspillingen er i gang.

– Disse guttene er en fest å få jobbe med. De går tungt inn i oppgaven og med stor respekt for arven fra de gamle filmene, forklarer regissøren i pressemeldingen.

Baasmo sier om regissør Bræin – som han jobbet med i «Børning»-filmene – at det er «alltid full fres og dedikasjon».

– Og med John og Elias i banden er det virkelig en fryd å gå på jobben om dagen, legger han til.

Både Carew og Baasmo var raskt navn mange tippet på mandag morgen, da Nordisk Film Production offentliggjorde at de starter opptakene til den 15. filmen om treerbanden, «Olsenbanden – Siste skrik!».

Dette er plottet

På Facebook-siden sin delte produksjonsselskapet nyheten med et bilde av tre silhuetter med teksten «Hvem er dette?». Responsen uteble ikke.

I de originale norske «Olsenbanden»-filmene, som ble regissert av avdøde Knut Bohwim, var det Arve Opsahl som spilte Egon Olsen, Carsten Byhring som spilte Kjell og Sverre Holm som spilte Benny. Ingen av de tre lever lenger.

Nordisk Film opplyser at Olsenbanden er «nesten slik som man husker dem», men at Oslo er blitt en moderne by.

Plottet nå går ut på at Egon lagt den perfekte plan. De skal bryte seg inn i det nye Munchmuseet i Bjørvika og stjele «Skrik».