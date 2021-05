HELMAX: Scott Ward (Dave Bautista) skyter zombier uten å spørre. Foto: NETFLIX

Filmanmeldelse «Army of the Dead»: Zombienes hemmelige liv

En fabelaktig idé som dessverre dras ut i det apokalyptisk uendelige.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

«Army of the Dead»

Amerikansk horrorkomedie

Med Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick og Ana de la Reguera m.fl.

Regi: Zack Snyder

På Netflix fra fredag 21. mai

Første kvarter i «Army of the Dead» er storveis satire: Transportulykke forårsaker zombieangrep på Las Vegas. Zombier gnafser seg gjennom byen i saktefilm over tittelsekvensen, nydelig makabert underholdende. Presidenten kunngjør at han vil atombombe seg bort fra problemet. Passende nok på nasjonaldagen 4. juli.

Og der er filmen over.

Eller, det er drøye 140 minutter til med det som Zack Snyder egentlig vil fortelle.

Det er en ordinær «det store kuppet»-fortelling om 200 millioner som ligger og venter i en safe, dypt inne i Vegas. Som må hentes før bomben treffer. Den tidligere innbrytereksperten Scott Ward (Dave Bautista) loves godt betalt om han samler det riktige teamet for å få pengene ut derfra.

«Ocean’s Eleven», altså. Bare med zombier. En makeløst morsom idé.

HELI: Peters (Tig Notaro) har den sentrale oppgaven som helikopterpilot. Foto: NETFLIX

«Morsom» er ikke en primærkvalitet ved Zack Snyders regikarriere. Selv om zombier startet karrieren hans i «Dawn of the Dead» (2004), og han nylig overrasket med en eventyrlig innredning av «Justice League».

Her er det likevel ganske mye gøy. Deadpan-vitser som inkluderer en hvit zombietiger (skapt etter modell av Carole Baskins tiger) og folk med erfaring fra livets harde zombieskole. Selvsagt flust med skyting, flygende kroppsdeler og avkappede hoder. En suspekt company guy.

Slikt skal være kjempegøy i denne passe useriøse sjangeren. Det blir, utrolig nok, utdratt og slitsomt.

fullskjerm neste BEGAS, BABY: Zombiene slår seg løs i Las Vegas i «Army of the Dead».

De beste poengene er de lavmælt underkommuniserte. For eksempel musikkvalgene: «Suspicous Minds» til åpningen. «Do you really want to hurt me» dansene rundt en spektakulær nedslaktingsscene. Men også Raveonettes sin cover av «The End» – og på rulleteksten, selvsagt, Cranberries sin «Zombie».

Så dumt at det nesten blir genialt. Nesten.

Dave Bautista («Guardians of the Galaxy») har vist komisk talent som Drax the Destroyer i Marvel-universet. Her jobbes han inn som en far med et komplisert forhold til datteren. Noe som muligens kan leses i parallell med Zack Snyder sin egen familietragedie. De kommer greit ut av det.

Tig Notaro er den eneste av de andre skuespillerne som virkelig skinner gjennom. Ironisk nok var hun ikke til stede på innspillingen. Standupkomikeren erstattet Chris D'Elia, som ble redigert bort etter grove seksuelle overgrep. Likevel er hun den mest naturlig morsomme og overbevisende beinharde i den obligatoriske helikopterpilot-rollen.

les også Filmanmeldelse «Zack Snyder’s Justice League»: Gjenfødt som legende

Samtidig berører «Army of the dead» ideer den ikke er interessert i selv. I bunn finnes evolusjonære filosoferinger som minner om mangfoldet i «Zombieland». Disse blir dessverre ikke fulgt opp, men man kan eventuelt håpe på en ny versjon om fire-fem år.

I motsetning til alle andre reviderte Snyder-klipper får man håpe den blir kortere.