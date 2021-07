ARMPROSESSOR: I framtiden har Apple Watch en hel ukes batteritid, nesten uten å gå på kompromiss med størrelsen. Foto: AMAZON

Filmanmeldelse «The Tomorrow War»: Framtiden i våre hender

Tidstøys for de som lett skifter ut hjernen med en palle popcorn i sommer.

Av Tor Martin Bøe

«The Tomorrow War»

Amerikansk science-fiction/action

Med: Chris Pratt, Yvonne Strahovski, J. K. Simmons, Betty Gilpin m.fl.

Regi: Chris McKay

Premiere på Amazon Prime fredag 2. juli

På tampen av finalen i fotball-VM i Qatar 2022 bryter soldater fra framtiden inn i kampen.

De kommer i fred, men kommer fra en framtid i krig. Bestialske monstre har tatt over kloden, og det eneste som kan redde dem er soldater fra deres fortid. Altså vår nåtid.

Allerede her bør man ha midlertidig amputert hodet. Ikke på grunn av tidsreisende soldater og grusomme monstre. Det er vel ikke så mange amerikanske som samles for å se VM-finalen i fotball (bookmakere: det ser ut som Brasil tar sitt sjette gull).

LILLA FRED: Soldater fra framtiden ankommer selve definisjonen på globalt felleskap: Finalen i fotball-VM. Foto: AMAZON

Framtiden rekrutterer våre våpenbærende hender til å kjempe for seg, våre barn og barnebarn, sin klode. Ingen ekstrapoeng for å se det dårlige skjulte klimamotivet i bunnen.

Vår mann, Dan Forester (Chris Pratt), har reist den kronglete karriereveien fra elitesoldat til biologilærer. Selvsagt skal han bidra. Ikke bare for sin ni år gamle datters framtid, det er også noe rufs med hans fraværende far (J. K. Simmons).

Tidsreiseelementet i filmen blir sånn passe greit forklart. Også hvorfor framtiden akkurat henvender seg til 2022 og ikke heller prøver å avverge monsterangrepet før det skjer.

Likevel er «The Tomorrow War» en slik film der underholdningsverdien helst bør overgå den manglende logikken.

I anslaget kan det virke som så er tilfelle. Før historien drukner seg fullstendig i den enorme rekken av inspirasjonskilder som manusforfatter og regissør har forsynt seg av. Både «Aliens», «Terminator», «Starship Troopers», «Edge of Tomorrow», «The Thing» og «Tenet» nikkes til i ulike former for søvnløs bevissthet.

Blant annet.

BAGASJEKRIGEN: J. K. Simmons sin erfaring som bagasjestuer kommer godt med når man skal redde framtiden. Foto: AMAZON

Chris McKay regidebuterte med «Lego Batman-filmen» (2017), men har jobbet mest med animasjonsserien «Robot Chicken». Hans varierende erfaring med skuespillere som ikke er dukker eller piksler er påtagende. Navnebror Chris Pratt i hovedrollen kan tilføre godt lettvektede rollegrunnlag både humor og emosjonell tyngde. I «The Tomorrow War» får han ikke til noen av delene.

Samtidig skal det legges til at filmen etterhvert bryter med flere forventede narrative klisjeer. Og til tross for lang spilletid ofte har veldig dårlig tid når den ikke burde hatt det og vice versa.

Tidsreise-fortellinger har en tendens til å enten være passe smarte og tankevekkende, eller generelt bare bisarrt håpløse. «The Tomorrow War» plasserer seg nærmest sistnevnte.

Likevel er det mest irriterende at den med litt kvikkere klipping og strammere regi kunne vært noe mye mer, eh, framtidsrettet for sjangeren.