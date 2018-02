FILMAKTUELL: Petter kanin blir å se på norske lerreter fra og med 16. februar. Foto: Sony Pictures

Raste mot «Petter Kanin» – nå klippes filmen om

Publisert: 13.02.18 21:24

FILM 2018-02-13T20:24:09Z

«Peter Rabbit» skapte harme på grunn av én spesiell scene da den hadde premiere i USA i forrige uke.

Fantasyfilmen «Petter Kanin» ble nemlig beskyldt for å mobbe allergikere. Det er grunnet et innslag der skikkelsen McGregor får en allergisk reaksjon etter at Petter kanin og vennene kastet bjørnebær på ham.

Et bær setter seg nemlig fast i halsen, og McGregor blir nesten kvalt før han rekker å sette allergisprøyte. Scenen, som i utgangspunktet bærer preg av å være humoristisk, falt i særdeles dårlig smak hos allergikere. Kritikerne hevder at filmskaperne tar lett på allergier og de farene det kan medføre.

En underskriftskampanje med hashtaggen #boicottpeterrabbit (originaltittelen er «Peter Rabbit») krevde beklagelser fra Sony Pictures – noe de har fått.

– Matallergi er svært alvorlig. Filmen burde ikke fleipet med McGregor, Peter Kanins erkenemesis, på denne måten. Vi angrer dypt, heter det i en uttalelse gjengitt i New York Times .

Men ikke bare unnskylder filmseselskapet seg – nå er det bestemt at filmen skal klippes om, både i USA og resten av verden. Den konkrete allergiscenen skal nemlig fjernes, skriver Aftonbladet .

– Filmen kommer til å klippes helt om, sier Helena Stenhammar ved UMG, United Media Group Nordic AB, til den svenske avisen.

– Det er originalversjonen som klippes om, ikke bare for vårt marked, men globalt, forklarer Stenhammar og legger til at hun har fått beskjed i en fersk mail om de kommende endringene.

Filmen, som er basert på Beatrix Potters kjente barnebokfigur og har en aldersgrense på seks år, har norgespremiere førstkommende fredag.

Om den aktuelle scenen har rukket å bli klippet bort, er uvisst. Da filmen ble vist for norske anmeldere i dag, tirsdag, var allergiseansen fortsatt med.

I Sverige skal den være fjernet innen premieren 21. februar.

De amerikanske stemmene tilhører kjente navn som James Corden, Margot Robbie, Elizabeth Debicki, Daisy Ridley, Rose Byrne, Domhall Gleeson og Sam Neill.

I den norske versjonen er det Christoffer Staib, Anders Bye, Siri Nilsen, Marion Ravn, Ina Svenningsdal, Malin Pettersen og Christian Ingebrigtsen som høres.