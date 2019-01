NY ROLLE: Margot Robbie har fått hovedrollen som Barbie i en film om barbiedukken. Foto: Vianney Le Caer / TT NYHETSBYRÅN

Hun blir Barbie på film

Noen har fått ideen om å gjøre langfilm om den ikoniske dukken. Nå er det endelig kjent hvem som skal portrettere henne.

Publisert: 09.01.19 11:33

Den langbeinte, blonde dukken har vært populær og omdiskutert siden den ble lansert i 1959 av leketøysselskapet Mattel.

Nå har selskapet tatt turen til Hollywood, og i samarbeid med Warner Bros planlegges nå en film om dukken. Australske Margot Robbie, sist sett på kino her i Norge i fjorårets «I, Tonya», skal spille hovedrollen.

Hun har ifølge Sky News uttalt at det å leke med barbiedukker er viktig for et barns vei til selvoppdagelse.

– Barbie har gjennom seksti år bidratt til at barn har forestilt seg selv som så vel prinsesser som presidenter. Jeg er beæret over å ha fått rollen og for å produsere en film som jeg tror vil ha stor påvirkning på barn verden over.

En Barbie-film har vært planlagt i Hollywood tidligere fra selskapet Sony, og Amy Schumer skulle spille hovedrollen, men hun måtte trekke seg på grunn av «krasj» med et annet prosjekt.

I fjor ble det også kjent at Robbie har fått en annen stor rolle. Hun skal nemlig spille Sharon Tate i Quentin Tarantinos film om de grusomme drapene utført av Manson-familien i Los Angeles i 1969.