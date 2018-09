SPILLER HOVEDROLLENE: Anders Danielsen Lie spiller Anders Behring Breivik, mens Jonas Strand Gravli spiller Utøya-overlevende Viljar Hanssen. Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Danielsen Lie spiller terroristen: Ba om møte med Breivik

VENEZIA (VG ) Anders Danielsen Lie spiller Anders Behring Breivik i den amerikanske filmatiseringen «22 July». Han mener vi ikke har snakket nok om hva som fører til radikalisering og politisk terror.

Filmen ble presentert i Venezia onsdag, med mange av de norske skuespillerne til stede for å møte pressen. VG møtte Anders Danielsen Lie til et intervju før gallapremieren onsdag kveld.

Rollen som massemorderen er den viktigste i filmen, sammen med rollen som Viljar Hanssen, som ble skutt og overlevde Utøya.

Danielsen Lie har ligget svært lavt og ikke uttalt seg mye om rollen om å spille en av norgeshistoriens mest forhatte menn. Han sier han tvilte litt før han sa ja.

– Vel, jeg var i tvil, men jeg mener at det å spille en rolle eller ikke, det er ikke et moralsk valg. Det ville vært mer problematisk hvis jeg bare valgte å spille helter, eller roller som er flatterende for meg personlig, sier Danielsen Lie.

– Jeg mener det noen ganger er mer meningsfylt å utforske de mørke sidene i menneskets natur. Det var viktig å inkludere terroristen fordi vi vil huske de som ble drept og skadet, men vi vil også huske hvorfor de ble skutt. De var ikke tilfeldige ofre. De ble ikke angrepet av noe slags monster, de ble angrepet av en høyreekstrem terrorist.

Mange av de andre skuespillerne i filmen har møtt menneskene de portretterer, og filmskaperne har vært mye i kontakt med Den nasjonale støttegruppen etter 22. Juli gjennom hele prosessen med å lage filmen.

VG spør Danielsen Lie om han selv har møtt Breivik før han gjorde rollen.

– Jeg prøvde å booke et møte med ham i fengselet, men han avviste det, sier Danielsen Lie.

Han mener vi er nødt til å legge frem terroristens narrativ nettopp fordi det er så mange som deler hans syn, over hele verden.

– Vi må konfrontere ideene. Selvsagt var jeg i tvil, men jeg synes det er en viktig film å lage, og jeg var sikker på at Paul Greengrass hadde de beste intensjoner, og la hele sitt hjerte i filmen.

Skuespilleren mener det er en myte at man er nødt til å komme inn i sinnet på en karakter for å kunne spille den overbevisende.

– Alle har forskjellige tilnærminger. Jeg forsøker heller å spille det jeg ser. Jeg studerer hvordan en person opptrer for oss. Oppførsel mer enn psykologi. Det var svært viktig i denne saken fordi alle lurer på hvorfor han gjorde det - noe som er et mysterium for meg også. Selvsagt har jeg mange personlige meninger om det hele, og hvorfor det skjedde, men det er ikke noe jeg vil dytte på publikum. Jeg ville holde karakteren åpen så folk selv kan reflektere rundt den.

– Tror du ikke han liker oppmerksomheten han får ved å bli fremstilt av en kjent norsk skuespiller?

– Jeg er usikker. Jeg tror det er en forskjell mellom det å gi terroristens historie oppmerksomhet for å prøve å forstå risikofaktorene som bidrar til radikalisering, og det å gi gjerningsmannen en mikrofon.

Skuespilleren sier han har fått et endret syn på Breivik etter at han har jobbet med research til rollen. Nå ser han ham mer som en politisk terrorist.

– Vi har en tendens til å mystifisere ondskapen, ser på dem som monstre. Det gjør vi fordi vi er redd for at de er mennesker. Det er veldig forstyrrende å oppdage at de faktisk er mennesker. Radikalisering har vi ikke snakket nok om i denne saken.