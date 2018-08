Jennifer Garner poserer liggende på ærverdige Hollywood Walk of Fame. Foto: ROBYN BECK / AFP

Jennifer Garner med rørende tale til barna på stjerneseremoni

Jennifer Garner (46) viser sjelden frem barna, men gjorde et unntak da hun ble belønnet med egen stjerne i Hollywood mandag.

Alle tre barna som filmstjernen har med eksmannen, Hollywood -skuespiller Ben Affleck (46), var med for å hedre mamma. Violet (12), Seraphina (9) og Sam (6) var stolte tilskuere da Garner ble belønnet for sin lange innsats i filmbransjen.

Den unge trioen sto også i sentrum for Garners takketale.

– Barna mine, når dere spaserer over denne stjernen, vil jeg at dere først og fremst skal huske på at jeg elsker dere, at denne handler om hardt arbeid, flaks og ikke så veldig mye annet. Det er dere som definerer meg, ikke denne nydelige utmerkelsen på dette fortauet, sa Garner før hun ifølge E! Online spøkefullt la til:

– Men bare så det er sagt – ikke tilbring altfor mye tid på Hollywood Boulevard.

For fem år siden gikk Garner sammen med andre celebre kvinner, deriblant Halle Berry (51) , i bresjen for å innføre en lov som skal sikre privatlivet til kjendisbarn mot uønsket oppmerksomhet fra paparazzifotografer.

Garner, kjent fra blant annet «Alias», «Elektra», «Daredevil», «13 snart 30» og «Pearl Harbor», er også svært forsiktig med å poste bilder av ungene sine i sosiale medier.

Også Garners foreldre og to søstre var til stede. Affleck glimret med sitt fravær. De to gikk fra hverandre i 2015 etter ti år som ektepar. I tiden etterpå har det vært mye frem og tilbake. Selv om bruddet ser ut til å være permanent, har de to ennå ikke tatt ut skilsmisse.

Mens Affleck har vært koblet til flere kvinner de siste fire årene, har Garner vært singel siden bruddet.

Skuespillervenner som Judy Greer (43), Steve Carell (56) og Bryan Cranston (62) var møtt frem for å hylle Garner på den høytidelige seremonien.

Garners utmerkelse kommer like før hun dukker opp på lerretet med ny actionfilm – «Peppermint».

Sementstjernen er et resultat av en iherdig kampanje i regi av tilhengerne. Organisasjonen Hollywood Chamber of Commerce mottar hvert år om lag 300 forslag fra fanklubber og agenter. Bare 15-20 av disse ender opp med stjerne.