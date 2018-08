HOVEDROLLE: Ine Marie Wilmann i en scene fra den kommende filmen om Sonja Henie. Foto: ADI MARINECI/MAIPO FILM

Ine Marie Wilmann skadet under Sonja Henie-innspilling - nå er hun fødeklar

Publisert: 14.08.18 15:35

Ine Marie Wilmann (33) gikk på jobb med brist både her og der. På vei til tirsdagens pressemøte gikk den høygravide skuespilleren også i bakken med et smell.

– Huff, jeg er en kløne! Det gikk nok bra, men jeg tror jeg kan ha pådratt meg enda et ribbeinsbrudd, sier en smilende Wilmann når VG møter henne på Filmens Hus i Oslo.

Stjernen falt nemlig på sykkel på vei til Norsk Filminstitutts lansering av høstens norske filmer. « Sonja Henie : The White Swan» kommer på lerretet om fire måneder.

Skaden er ikke den eneste 33-åringen har måttet tåle det siste halvannet året. All dansingen og skøytingen har resultert i knall og fall og brist i både bekken og kne.

– Jeg har møtt opp på settet med sykemelding, men det var viktig for meg å gjøre så mye som mulig selv.

Selv om Wilmann ble fortalt av produksjonen at hun ikke trengte å anstrenge seg så hardt som hun gjorde, så valgte hun å tøye grensene.

– Vi visste alle at jo mer jeg klarte å gjøre selv, jo bedre ville filmen bli. Og jeg gjør veldig mye av skøytingen selv, opplyser hun.

Wilmann, som tidligere er belønnet med Amanda-statuett og Gullruten-pris for innsatsen i henholdsvis «De Nærmeste» og «Det tredje øyet» , har visst siden 2012 at hun skulle spille Sonja Henie på film. Men prosjektet har vært utsatt i lang tid.

Julen 2016 gikk det endelige startskuddet, og Wilmann, som bare hadde vært på isen sporadisk siden hun lånte brorens hockey-skøyter som åtteåring, måtte for alvor gi jernet.

– Jeg har blitt kjent med muskler jeg ikke ante at jeg hadde, ler hun.

Knallharde treningsøkter med skøyting, ballett og personlig trener syv dager i uken gjennom flere måneder, satte sitt preg på kroppen.

– Jeg skulle jo portrettere en toppidrettsutøver, så ballett var helt nødvending for å få til den fysiske forandringen. I tillegg var det et enormt arbeid med research.

– Det var krevevende å kombinere jobben med det å ha et liv ved siden av. Samtidig var jeg tvunget til å bli veldig perfeksjonistisk og leve som et beinhardt, ensomt menneske. Det måtte jeg for å føle meg nær kjernen, smiler Wilmann.

Men den tøffeste jobben var over da et nytt liv begynte å spire i Wilmanns mage. Skuespilleren forklarer at graviditeten er godt timet.

– Men dette er egentlig en privatsak, sier hun og peker på babymagen.

At det er familieforøkelse på gang, lar seg imidlertid ikke skjule. Wilmann, som fra før er mor til en gutt på fire, røper at hun har åtte uker igjen til termin.

– Så jeg rekker å gå på min egen filmpremiere, sier hun om filmslippet 1. juledag.

Ennå er det litt lydarbeid som gjenstår, så Wilmann har ikke selv sett det endeligeresultatet.

Skuespilleren var aldri i tvil om å takke ja til rollen, selv om hun skjønte at det ville bli ekstremt strabasiøst.

– Jeg føler jo at når skuespillere snakker om å få drømmerollen, så er det noe som dette de sikter til. Dette er fantastisk for meg å være med på. Sonja Henie var en helt rå dame, som hadde tre vanvittige karrierer, sier Wilmann og sikter til skøytedronningen, Hollywood-stjernen og businesskvinnen.

Wilmann mener at skøyteikonet levde et så spesielt liv at det egentlig er umulig å sette seg inn i.

– Henie var et ekstraordinært menneske – uavhengig av kjønn. Men vi vet at det ikke var lett å være kvinne på den tiden, sier Wilmann med beundring.

– Vi skjønner ikke hvor stor hun egentlig var. Henie var en beinhard forretningskvinne, som giftet seg tre ganger, men aldri fikk barn. I tillegg hadde hun en kompleks personlighet.

«Sonja Henie: The White Swan» har en internasjonal målgruppe, og filmen har både engelsk og norsk tale.

– Henie var en del av Hollywoods «golden era», og det er stor interesse for henne der ute i verden, sier Wilmann, som har internasjonal agent.

På rollelisten står også Eldar Skar (34) (34) og Pål Sverre Hagen (38). Regissør er Anne Sewitsky (40) og produsent Synnøve Hørsdal (48).

At det den siste tiden har vært en viss forvirring rundt en annen Sonja Henie-film med kunstløp-gullvinner Oksana Baiul (40) i hovedrollen, forstyrrer ikke Wilmann.

– Jeg er usikker på om den filmen i det hele tatt blir noe av. Det har vært ganske stille fra den kanten en stund, sier den norske stjernen.

Sonja Henie ble født i Oslo i 1912. Hun vant tre OL i kunstløp på rad, 1928, 1932 og 1936, deltok som 13-åring i 1924. Hun kunne skilte med gull i ti VM på rad, fra 1927 til 1936. Hun spilte i ti Hollywood-filmer.

Henie døde i av kreft i 1969 – 57 år gammel.

