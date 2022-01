LIVETS LÆRDOM: Ben Affleck (49) fotografert under Los Angeles-premieren på kinoaktuelle «The Tender Bar».

Ben Afflecks om da barna leste om ham i mediene: − Knalltøft

Regissør og skuespiller Ben Affleck (49) taklet greit at han var redusert til en vits. Inntil barna hans ble gamle nok til å forstå.

Trebarnsfaren fikk sitt store Hollywood-gjennombrudd med den Oscar-belønte filmen «Good Will Hunting» (1997) som han og barndomskompisen Matt Damon (48) både skrev manus til og spilte hovedrollene i.

Duoen Ben Affleck og Matt Damon vant Oscar for beste manus, og den avdøde skuespilleren Robin Williams fikk prisen for beste mannlige birolle. Mens Matt Damon stødig fortsatte karrieren og ble en gigantisk filmstjerne og solid familiemann, gikk Affleck på en smell med filmen «Gigli» (2003).

GULLGUTTER: Ben Affleck og Matt Damon vant Oscar for beste manus med filmen «Good Will Hunting» i 1998.

Siden stjal alkoholisme, gambling og høyprofilerte kjærester i en årrekke oppmerksomheten fra Afflecks filmskapertalent.

I et ferskt intervju med avisen Los Angeles Times, åpner han opp om hvordan han ikke brydde seg om hvordan mediene fremstilte ham før barna hans begynte å legge merke til det.

– Jeg kom til et sted der folks oppfatning av meg var så annerledes fra hvem jeg er at jeg bare stoppet å lese og sluttet å bry meg, sier han i intervjuet.

– Men så, da barna mine ble eldre og begynte å bruke Internett selv, det var det vanskelige.

EKSKONA: Det tidligere ekteparet Jennifer Garner og Ben Affleck under Oscar-utdelingen i 2013 da han vant på nytt for filmen «Argo».

Latterliggjort

Affleck har døtrene Violet Anne (16) og Seraphina Rose (13) og sønnen Samuel Garner (9) med ekskona Jennifer Garner (49), som han var gift med fra 2005 til 2018.

Plutselig ble det kjipt da barna hans oppdaget «Sad Affleck»-meme som gikk viralt i sosiale medier. Snutten viser en nedtrykt Ben Affleck som sitter taus og trist ved siden av superheltkollega Henry Caville under et promointervju for «Batman V. Superman: Dawn of Justice».

– Det lærte meg å ikke gjøre intervjuer med Henry Cavill der jeg ikke sier noe og der folk kan legge Simon & Garfunkle-låter over, har Affleck uttalt til BBC Radio 1 i etterkant om hendelsen.

FØRSTE RUNDE: Ben Affleck og Jennifer Lopez fotografert under «Gigli»-premieren i 2003. Paret brøt forlovelsen sin i 2004, men ble gjenforent i 2018.

I Los Angeles Times-intervjuet åpner han opp om et liv preget av berg og dalbaner både karriere- og privatmessig.

Sammentreffet av å spille i en kalkunstemplet film som «Gigli» og samtidig være kjæresten til en av verdens største artister, Jennifer Lopez, som hadde hovedrollen i filmen, ga tabloidpressen mat i årevis. De to var kjærester fra 2001 til 2004 før de til jubel fra fansen ble gjenforent og bekreftet forholdet sitt i fjor sommer.

GAMMEL KJÆRLIGHET RUSTER IKKE: I dag er Ben Affleck gjenforent med artisten Jennifer Lopez som han var kjæreste og forlovet med tidlig på 2000-tallet.

Spiller alkoholiker

Virkelig revansj fikk ikke Affleck før han igjen vant Oscar i 2013, denne gangen for beste film med «Argo». I dag regnes han som en av de beste filmskaperne i Hollywood, men privat har han lagt bak seg år med alkoholisme og avrusning, godt støttet av ekskona Jennifer Garner.

Nå er Affleck aktuell med George Clooney-dramaet «The Tender Bar» der han spiller en boklærd, arbeiderklasse-bartender som blir farsfiguren til sin egen nevø. Rollen har gitt Affleck en Golden Globe-nominasjon, noe som tross Golden Globes frynsete rykte høyner sjansen for en Oscar-nominasjon.

SAMARBEIDER: George Clooney har regi, mens Ben Affleck spiller hovedrollen i filmen «The Tender Bar» som mange tror kommer til å få en Oscar-nominasjon.

Under forberedelsen til rollen som Onkel Charlie hentet Affleck inspirasjon fra sitt eget kompliserte forhold til faren sin, en aspirerende skuespillforfatter som drakk for mye og jobbet deltid som bartender da Affleck vokste opp.

– Det er noe med å bli eldre – følelsene er mer tilgjengelige for meg. Jeg vet hvordan harme eller anger eller ambivalens eller nostalgi føles. Som 24-åring ante jeg ikke hvordan de artet seg.

Kritisert etter kjærlighetsintervju

Nylig fikk Affleck kritikk etter å ha gjestet «The Howard Stern Show», der han lettet på sløret om ekteskapet med skuespiller Jennifer Garner (49). Reaksjonene lot ikke vente på seg etter at filmstjernen utbroderte hvor vanskelig ekteskapet var.

Han hevdet blant annet at han og Garner trolig «ville endt i strupen på hverandre» om de ikke hadde skilt lag.

– Jeg hadde trolig drukket fortsatt. Det var delvis derfor jeg begynte å drikke ... fordi jeg var fanget, sa Affleck.

BRUDD: Ben Affleck og Jennifer Garner basketballkamp mellom Boston Celtics og Orlando Magic i 2009.

Overfor radiovert Howard Stern forklarte Affleck at han og ekskona «prøvde, prøvde og prøvde» for barnas skyld. Det tidligere paret giftet seg i 2005 og ble formelt skilt i 2018, fire år etter at de tok ut separasjon.

Hollywood-stjernen giftet seg med Garner i 2005, et par år etter at forlovelsen med Lopez var brutt.

Mange mente det var dårlig stil å klandre drikkingen til sin daværende ektefelle. Fox News, USA Today og People er blant mediene som har omtalt kritikken.

– Han kan kaste mye skygge

Selv har ekskona Jennifer Garner uttalt at Affleck var hennes store kjærlighet, men at hun opplever ham som en komplisert mann:

– Han er mitt livs kjærlighet. Hva skal jeg gjøre med det? Han er den mest geniale personen i ethvert rom, den mest karismatiske, den mest sjenerøse. Han er bare en komplisert fyr. Jeg sier alltid: «Når solen hans skinner på deg, føler du det. Men når solen skinner andre steder, er det kaldt. Han kan kaste mye skygge.», uttalte Garner til Vanity Fair i 2016.

TREBARNSFAR: Ben Affleck og eldstedatteren Violet Anne Affleck fotografert i Los Angeles i 2019.

For en måned siden uttalte Affleck i et intervju at han er på et annet sted i livet enn tidligere:

– Livet mitt har virkelig endret seg mye. Da jeg fikk barn, ble det veldig tydelig for meg at prioriteringen var tid med dem, sa Affleck forrige måned og roste samtidig George Clooneys måte å lede innspillingen på:

– George var spektakulær på den måten. Han er også en pappa og ville gi meg fri i helgene eller la meg dra tidlig. Han forsto virkelig og satte pris på hvor viktig det var for meg å se barna mine.

PÅ ET BRA STED: Ben Affleck og Jennifer Lopez under en basketballkamp mellom Los Angeles Lakers og The Boston Celtics i desember.

Skuespilleren gir uttrykk for at han setter pris på tilværelsen. Fokuset hans nå er ifølge Affleck selv hva han må gjøre for å kunne være mest mulig i Los Angeles frem til barna hans begynner å studere.

– Jeg er veldig glad nå, og jeg føler meg bra. Jeg er ikke perfekt. Jeg gjør ikke alt riktig. Men jeg våkner og er komfortabel med valgene jeg tok dagen før, og hvis jeg ikke gjør det, tar jeg tak i det med en gang. Jeg må håpe og tro at folk fortsatt vil like filmene jeg lager hvis jeg ikke er midt oppe i noe de synes er pinefullt.

