Amber Heard må betale nær 100 millioner før hun kan anke

Det ble klart i en høring i Virginia fredag, der advokater for både Amber Heard og Johnny Depp var til stede.

Advokatene hadde under den formelle høringen en siste anledning til å komme til en enighet om oppgjøret. Møtet endte med at dommen blir stående som den er.

Juryen landet 1. juni på at Amber Heard (36) har ærekrenket sin eksmann Johnny Depp (59), og Depp vant dermed frem med sitt søksmål. Heard må betale Depp over 82 millioner kroner.

Hennes advokat Elaine Bredehoft gikk dagen etter dommen ut i et TV-intervju og forsikret at Heard vil anke. Men det vil altså bli en kostbar affære.

Dommeren skal ifølge TMZ ha kunngjort i retten fredag at hvis Heard skal anke, må hun betale hele erstatningsbeløpet pluss seks prosent av det – altså 621.000 dollar, altså over seks millioner kroner.

De seks prosentene er en «rentestraff» for forsinket innkreving.

Bredehoft uttalte 2. juni at Heard ikke har råd til å betale erstatningen.

En talsmann for Heard forsikrer imidlertid ifølge TMZ at hun kommer til å anke.

– Som det ble sagt i gårsdagens kongresshøringer, så ber du ikke om benådning hvis du er uskyldig. Og du avstår ikke fra å anke hvis du vet at du har rett, lyder det fra talspersonen.

Samtidig som Depp fikk medhold i sitt søksmål mot Heard, fikk hun medhold i at hun ble utsatt for ærekrenkelser fra Depps advokat.

Heard skal som kompensasjon få 20 millioner kroner, men retten tilkjenner Heard ingen straffskader.

Skal Heard få ny rettssak, må hun overbevise ankedomstolen om at dommeren har gjort en grov feil. 36-åringen må få ankedomstolens medhold i at den seks uker lange rettssaken ikke holdt mål, dersom hun skal få et nytt rettsoppgjør.

Ankedomstolen vurderer ikke fakta eller troverdigheten til vitnene. De stiller heller ikke spørsmål ved juryens bedømming av hvilke vitner som fremsto mest sannferdige.

Det er dommer Penney Azcarate som i så fall skal settes under lupen, for at ankedomstolen skal avgjøre om hun forsømte seg ved bevisst å utelate viktige bevis og dermed kan ha påvirket utfallet av saken.

Mens Depp kun har kommentert utfallet av rettssaken i et par poster i sosiale medier, har Herd gitt et timelangt TV-intervju med NBC. En rekke medier, deriblant Fox News, meldte tidligere denne uken at hun også muligens har planer om å skrive en bok.

– Ikke om penger

I et intervju med «Good Morning America» om Depp kan komme til å droppe å kreve inn summen fra Heard, mot at hun lar være å anke, svarte Depps advokat Ben Chew at han «selvsagt ikke kan snakke om eventuelle forhandlinger mellom partene».

– Men som Depp vitnet om i retten, og som vi advokater presiserte i våre sluttprosedyrer, så handlet dette aldri handlet om penger fra hans side. Det handlet om å gjenopprette omdømmet hans, og det har han gjort.

Johnny Depp har de siste par dagene oppholdt seg i Norge, fordi han etter planen skulle opptrådt med Jeff Beck (78) si Oslo i kveld, fredag, og i Kristiansund lørdag. Det utgår som følge av corona-smitte i bandet.

Når duoen kommer tilbake til Oslo neste helg, blir det holdt to konserter i stedet. Også Bergen får besøk neste helg.