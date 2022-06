PAR: Bobby Wooten III og Katie Holmes på Tribeca Film Festival i New York tirsdag.

Katie Holmes med ny flamme på premiere

Filmstjernen Katie Holmes (43) kom hånd i hånd med musiker Bobby Wooten III (33) i New York tirsdag.

Etter flere måneder med mange spekulasjoner i amerikanske medier, viser paret seg nå sammen i rampelyset. Det må det kunne tolkes som en offisiell bekreftelse på at de to er kjærester.

Holmes kom leiende på Wooten på rød løper før premieren på in nye film «Alone Together». De to tok seg god tid til å posere for fotografene.

I tillegg til å spille i den romantiske filmen, står Holmes også for manus og regi.

Det er andre gang de viser seg sammen i offisiell sammenheng. Første gang var for et tre uker siden på The Silver Ball i New York. De har imidlertid til gode å kommentere forholdet.

Enn så lenge har de heller ikke delt bilder av hverandre i sosiale medier.

BLID: Katie Holmes strålte på rød løper sammen med Bobby Wooten III.

Holmes er kjent fra serier og filmer som «Dawson’s Creek», «The Kennedys After Camelot», «Kennedy-klanen» og «Batman». Wooten er for mange kjent som bassisten i David Byrnes musikal «American Utopia». Den Grammy-belønnede musikeren har også spilt bass i Brodway-oppsetningen «Moulin Rouge! The Musical».

Det har gått ett år siden Holmes brøt med kjæresten Emilio Vitolo (34) etter et halvt års forhold. Før den tid var hun lenge sammen med filmstjernen Jamie Foxx (54).

Hennes mest omtalte kjærlighetsforhold er imidlertid ekteskapet med Hollywood-stjernen Tom Cruise (59). De var gift fra 2006 til 2012 og har en datter på 15 år sammen.