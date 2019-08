FILMIKON: Patrick Swayze, her på premieren til «Keeping Mum» i 2005. Foto: LEFTERIS PITARAKIS / AP

Ny dokumentar om Patrick Swayze: – Så fort han var alene, falt han sammen

Patrick Swayzes enke og venner deler historier på det som ville vært filmstjernens 67-årsdag.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Familie, venner og fans var i sorg da Patrick Swayze døde av kreft 14. september 2009 – bare 57 år gammel.

Når Paramount Network nå tar et dypdykk i Hollywood-stjernens liv i dokumentaren «I Am Patrick Swayze», stiller både enken Lisa Niemi (63) og skuespillerkolleger som Rob Lowe (55), Jennifer Grey (59) og Demi Moore (56) opp for å dele sine minner.

– Vi støtte på så mange utfordringer, men jeg elsket ham, sier en tårevåt Niemi i traileren for dokumentaren.

Lisa Niemi var gift med Swayze i 34 år. De to ble kjærester da Lisa som 15-åring begynte å ta dansetimer hos Swayzes mor.

les også Patrick Swayze er død: Sympatien med den kjempende

Hun forteller i det nye TV-portrettet at ektemannen var sprudlende og morsom i offentligheten, men at han bak fasaden hadde store problemer.

– Så fort han var alene og for seg selv, så falt han sammen, forteller hun.

I traileren for dokumentaren vises det også filmklipp fra Swayzes glansperioder, der han selv forteller om «alle disse demonene som løp løpsk på innsiden».

–Jeg har prøvd alt i hele verden for å bli kvitt dem, men jeg vet ikke om jeg noensinne blir det, sier han.

– Rørte ved mennesker

Swayze rakk å spille i en lang rekke filmer, men er best kjent for sin rolle som danseinstruktøren Johnny Castle i «Dirty Dancing» fra 1987, hvor han spilte mot Jennifer Grey i rollen som Frances «Baby» Houseman. Blant de andre populære filmene, er «Ghost» fra 1990.

Jennifer Grey er full av beundring for motspilleren hun dampet opp lerretet med for 22 år siden.

– Med en gang vi begynte å danse, var det bare ... Wow, sukker Grey og viser dånemimikk.

(Artikkelen fortsetter under traileren)

Demi Moore forteller Swayze hadde en «vakker og øm» personlighet.

– Patrick hadde en helt spesiell måte å røre ved mennesker på, sier hun.

Rob Love spilte mot Swayze i Youngblood » i 1986. Han minnes den avdøde stjernen som en som ga alt i jobben.

– Det var som om han ville bevise noe. Få mennesker klarer å oppnå det han gjorde i løpet av sitt liv, sier Love.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

les også Swayze trosser kreftsykdommen

Kelly Lynch (60), Swayzes motspiller i «Road House» i 1989, minnes en mann som «sjarmerte alle».

– Han fant en vei inn og fikk alle til å forelske seg, sier hun.

Roland Joffé (73) regisserte Swayze i «City of Joy» i 1992. Han sier han tror Swayze innerst inne bar på en stor ensomhet, og at det var nettopp det som gjorde ham til en så stor kunstner. Joffé beskriver også vennen og kollegaen som en med spesielt stort mot.

– Han visste at han skulle dø, men gjorde ikke noen stor greie ut av det, sier Joffé.

Dokumentaren får premiere 18. august – dagen Swayze ville fylt 67 år om han hadde vært i live.

Kona Niemi var sønderknust da hun mistet sin livspartner i 2009. Hun betrodde i et intervju etter Swayzes død at hun fortsatt sendte ham SMS-er.

– Deler av meg tror jeg skal få se ham igjen. Og da må jeg bare holde ut til det skjer, sa hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

EKTEPAR: Lisa Niemi og Patrick Swayze i 2005. Foto: TAMMIE ARROYO / ARROYO

les også Patrick Swayzes enke med ny romanse

Hun var imidlertid tydelig på at hun ikke ville gi opp håpet om å få møte kjærligheten igjen.

– Hvem vet? Det er en bro jeg vil krysse hvis jeg møter den. Kanskje er jeg fortsatt i tvil når jeg står der, men jeg liker å tro at jeg klarer å krysse den, uttalte hun til People.

Hun fikk rett. For fem år siden giftet Niemi seg på nytt på nytt med gullsmeden Albert DePrisco (63).

Dokumentar om Farrah Fawcett: Ville filmes til det siste

HYLLET: Patrick Swayze ble foreviget i sement på Hollywood Walk of Fame i 1997. Foto: SUSAN STERNER / AP

Publisert: 05.08.19 kl. 14:20 Oppdatert: 05.08.19 kl. 14:35

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post