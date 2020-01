VENNLIG: Brad Pitt og Jennifer Aniston backstage under Screen Actors Guild i Los Angeles søndag. Foto: Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Nye bilder av Brad Pitt og Jennifer Aniston går verden rundt

Brad Pitt (54) sto smilende backstage og fulgte med da ekskona Jennifer Aniston (50) vant pris natt til mandag.

Både Pitt og Aniston vant trofeer under Screen Actors Guild i Shrine Auditorium i Los Angeles. Han ble hedret for beste mannlige birolle i «Once Upon a Time in Hollywood», mens hun fikk pris for sin innsats i dramaserien «The Morning Show».

Men det er ikke prisene som fascinerer verden mest etter utdelingen. Derimot er det de rørende bildene av eksparet som gratulerer hverandre med tirumfene, som får spalteplass verden over dagen derpå.

Ikke minst vekker et videoklipp oppsikt, der Pitt står tilsynelatende som stolt tilskuer til at ekskona tar i mot sin statuett og holder tale.

«Kveldens søteste øyeblikk?» spør bladet Hollywood Reporter, som har postet klippet på Twitter (artikkelen fortsetter under):

15 år er gått siden Pitt og Aniston ble skilt etter fem års ekteskap. Han falt for motspiller Angelina Jolie (44) under innspillingen av «Mr. og Mrs. Smith», og resten er historie. Pitt og Jolie giftet seg i 2014, men ble separert i 2016. Først i fjor ble skilsmissen formelt inngått.

Pitt og Anistons kjærlighetshistorie er aldri blitt helt glemt av amerikanske medier. Gjentatte ganger opp gjennom årene har det vært spekulert på om de kan finne sammen igjen. Og har de vært til stede på samme fest, har det gjerne blitt skriverier.

Da Aniston fylte 50 år i fjor, skal Pitt ha vært blant gjestene. Nattens bilder er imidlertid det nærmste man kommer en bekreftelse på at de to eks-turtelduene har bevart et vennskap, og at det ikke er noen sure miner mellom dem.

For tiden er både Aniston og Pitt single. Han skal ha fleipet om egen sivilstatus og mangel på romantikk i sin takketale, skriver Fox News.

