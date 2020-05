Foto: Rich Polk / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

David Arquette gjør comeback i ny «Skrik»

Så snart coronaviruset er under kontroll, finner David Arquette veien tilbake til filmsettet i rollen som Sheriff Dewey Riley.

Oppdatert nå nettopp

«Skrik 5» er i ferd med å bli en realitet. Det bekrefter 48-åringen David Arquette og filmselskapet Spyglass Media Group ifølge Hollywood Reporter.

– Jeg er henrykt over å få spille Dewey igjen sammen med «Scream»-familien, gamle og nye medlemmer. «Scream» har vært en så stor del av livet mitt, og på vegne av både fansen og meg selv ser jeg frem til å hedre arven til Wes Craven.

les også Courteney Cox glad for at hun sluttet med Botox

Craven regisserte de fire første filmene, men døde i 2015–76 år gammel. Tyler Gillett (38) og Matt Bettinelli-Olpin (42) tar over roret som regissører når innspillingen starter senere i år i Wilmington i Nord-Carolina.

Filmselskapet må vente til myndighetene letter på coronarestriksjonene.

Husker du? David Arquette beklager radiointervju

«Skrik», som «Scream» ble hetende på norsk, fra 1996 ble starten på en liten ironisk skrekkfilmbølge. De tre første filmene i serien sopte inn nesten tre milliarder kroner på verdensbasis før franchisen ble lagt på is i 2000.

11 år senere kom oppfølgeren – «Skrik 4». Her kan du se klipp fra den: (artikkelen fortsetter under):

Hvilke andre skuespillere som dukker opp på rollelisten, er ikke offentliggjort. Filmselskapet er i forhandlinger med kandidater i disse dager.

Neve Campbell (46) og Matthew Lillard (50), som figurerte i de foregående, har uttrykt interesse for å bli med igjen. Arquettes ekskone, «Friends»-stjernen Courteney Cox (55), spilte også en sentral rolle i de fire første.

les også Adopterte sønn:–Det mest fantastiske jeg har opplevd

–Jeg møtte kona mi under første innspilling, mistet begge mine foreldre i løpet av de to neste–og under innspillingen av den fjerde ble jeg pappa, oppsummerte David Arquette nylig i et TV-intervju med «Young Hollywood».

Siden har Arquette giftet seg på nytt og fått to barn til.

Mistet søsteren: Alexis Arquette er død

James Vanderbilt skriver manuset til den nye filmen. Han er i tillegg involvert i produksjonen sammen med Paul Neinstein og William Sherak. Kevin Williamson, som skrev manuset til de to første og den fjerde filmen, blir sjefprodusent.

Fått med deg denne nyheten? Se VGTV:

Publisert: 19.05.20 kl. 14:58 Oppdatert: 19.05.20 kl. 16:25

Les også

Mer om Hollywood Grøsser

Fra andre aviser