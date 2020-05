Foto: Rich Polk / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

David Arquette gjør comeback i ny «Scream»

Så snart coronaviruset er under kontroll, finner David Arquette veien tilbake til filmsettet i rollen som Sheriff Dewey Riley.

«Scream (Skrik) 5» er i ferd med å bli en realitet. Det bekrefter 48-åringen David Arquette og filmselskapet Spyglass Media Group ifølge Hollywood Reporter.

– Jeg er henrykt over å få spille Dewey igjen sammen med «Scream»-familien, gamle og nye medlemmer. «Scream» har vært en så stor del av livet mitt, og på vegne av både fansen og meg selv ser jeg frem til å hedre arven til Wes Craven.

Craven regisserte de fire første filmene, men døde i 2015–76 år gammel. Tyler Gillett (38) og Matt Bettinelli-Olpin (42) tar over roret som regissører når innspillingen starter senere i år i Wilmington i Nord-Carolina.

Filmselskapet må vente til myndighetene letter på coronarestriksjonene.

«Skrik» fra 1996 ble starten på en liten ironisk skrekkfilmbølge. De tre første filmene i serien sopte inn nesten tre milliarder kroner på verdensbasis før franchisen ble lagt på is i 2000.

11 år senere kom oppfølgeren – «Scream 4». Her kan du se klipp fra den (artikkelen fortsetter under):

Hvilke andre skuespillere som dukker opp på rollelisten, er ikke offentliggjort. Filmselskapet er i forhandlinger med kandidater i disse dager.

Neve Campbell (46) og Matthew Lillard (50), som figurerte i de foregående, har uttrykt interesse for å bli med igjen. Arquettes ekskone, «Friends»-stjernen Courteney Cox (55), spilte også en sentral rolle i de fire første.

–Jeg møtte kona mi under første innspilling, mistet begge mine foreldre i løpet av de to neste–og under innspillingen av den fjerde ble jeg pappa, oppsummerte David Arquette nylig i et TV-intervju med «Young Hollywood».

Siden har Arquette giftet seg på nytt og fått to barn til.

James Vanderbilt skriver manuset til den nye filmen. Han er i tillegg involvert i produksjonen sammen med Paul Neinstein og William Sherak. Kevin Williamson, som skrev manuset til de to første og den fjerde filmen, blir sjefprodusent.

Publisert: 19.05.20 kl. 14:58

