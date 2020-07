ØKS: Selv etter 6000 år på kloden er øks det beste våpenet for Andy (Charlize Theron) Foto: NETFLIX

Filmanmeldelse «The Old Guard»: Et liv uten døden

Bokstavelig talt udødelig Charlize Theron i 1997-estetisk sommeraction.

The Old Guard

Amerikansk action

Med: Charlize Theron, Kiki Layne, Chiwetel Ejiofor m.fl.

Regi: Gina Prince-Bythewood

På Netflix fredag 10. juli

Charlize Theron er 6000 år ung i «The Old Guard».

Det betyr ikke at vår tids actionheltinne ligner på Nosferatu-parodien Petyr i «What We do in the Shadows». Theron er Andromache, forkortet til Andy, og blant annet en baklavaentusiast som kan lande bakverkets geografiske opphav med Sherlock Holmes-deduksjon. Hun kan også bøtte vodka rett fra flasken uten å bli påvirket.

Og lett ta ut, som i ta livet av, 18–20 personer i en håndvending. Sammen med en bukett mennesker som alle har samme praktiske egenskap som henne: Sår gror, kuler spretter ut igjen. En liten gjeng som hverken er vampyrer eller supermennesker. De har «bare» Deadpool-kompetansen som udødelige.

ROLIG: Nå tror du kanskje Copley (Chiwetel Ejiofor) bare samler på rolige avisutklipp. Det er nesten helt riktig. Foto: NETFLIX

Tilværelsen pusler og går, slik den ofte gjør når man har evig med tid: En liten strøjobb for å ordne opp på slagmarken under den amerikanske borgerkrigen. Fly inn og redde noen barn i Sør-Sudan. Ordinære hverdagsligheter som definitivt gjøres enklere ved at man ikke risikerer livet.

Selvsagt er legemiddelindustrien interessert i å trekke både blodplater og det som mer smertelig er ut av kroppene til disse globale, evigvarende vokterne. Her representert ved en medisinsk toppleder med det onde indiepopnavnet Stephen Merrick. Han blir kjapt en parodi på seg selv, i traust «se hva vi kan få til sammen for menneskeheten»-argumentasjon.

Tegneseriebaserte superheltactionfilmer der regissøren ikke kan vise til sjangererfaring, er gjennomført med glans i «Wonder Woman», og mindre glans i «Captain Marvel». Gina Prince-Bythewood sin vri er å gjøre det uvirkelige virkelig. Det meste, til og med de hurtiggroende dype kuttene ser ekte ut. Hun skrur til actionsekvensene slik at de, selvsagt, er overdrevne, men overdrevent troverdige. Man kan ane en form for fascinasjon for John Woo sin nærmest dansende eleganse fra nittitallet i bunn. Det er en god fascinasjon.

SLAGSMÅLSKLUBBEN: Andy (Charlize Theron) og Nile (Kiki Layne) bruken en flytur til å bli bedre kjent. Foto: NETFLIX

Med unntak av Theron (som nylig mistet rollen som Furiosa i oppfølgeren til «Mad Max: Fury Road») er skuespillerne heller ikke folk man vanligvis tenker på i slike settinger. Kiki Layne overrasket og imponerte i debuten «If Beale Street could talk». Her er hun vel så troverdig som nylig udødelig. Dessuten gir allsidige Chiwetel Ejiofor (har både vært Oscar-nominert for «12 years a slave» og spilt Mordo i «Doctor Strange») nok en gang hvilepulsen et ansikt.

Spesielt disse er med på å gi universet og fortellingen følelsen av å være i en virkelighet nær vår.

Helheten blir aldri virkelig nervepirrende god. Men den spinner opp greit livslunkent og filosofisk pensummateriale: Hva er egentlig meningen med livet når man aldri dør? Hvis man ikke kan dø, har man da egentlig noe liv – eller er man en levende død? Refleksjoner som gjøres uten å egentlig berøre det religiøse bolverket dette roter med.

Andy vil uansett bare gjøre verden bedre. Ikke verre. Det kan vise seg at selv evig liv ikke nødvendigvis er nok til å innfri den ambisjonen.

Publisert: 10.07.20 kl. 15:26

