AKTUELL: Her er Chalamet på Oscar-utdelingen i februar. Foto: VALERIE MACON / AFP

Timothée Chalamet i «Dune» – i Norge

Vanity Fair presenterer det første bildet fra nyinnspillingen av «Dune». Det viser Timothée Chalamet (24) på en strand på Stadlandet.

Oppdatert nå nettopp

Filmkommisjonær i Vestnorsk filmkommisjon, Sigmund Elias Holm, bekrefter til VG at bildet er fra Vestlandet.

– Dette er Stadlandet, ja, skriver han i en tekstmelding etter å ha fått tilsendt saken i Vanity Fair med bildet.

– Det er fantastisk moro. Naturligvis stor prestisje å se at Norge blir en del av «Dune»-universet. Nå gleder vi oss bare til kinoene åpner!

Stad er en kommune i Vestland fylke og Stadlandet er en halvøy på 500 meter over havet som ifølge Store norske leksikon «stuper bratt ned i havet».

VG har spurt hvor lenge innspillingen her foregikk, men kommisjonæren sier han ikke kan kommentere saken utover at Vestnorsk filmkommisjon fremmer regionen som innspillingssted for internasjonale filmer og serier.

Vanity Fair skriver at bildet er av rollefiguren Paul Atreides fra hans hjemplanet Caladan.

Det er regissør Denis Villeneuve som står for den nye filmversjonen av Frank Herberts science fiction-klassiker «Dune».

«LITTEL WOMEN»: Saroise Ronan og Timothée Chalamet i Greta Grewigs «Little Women». Foto: Wilson Webb/ SF Studios

Den første lagde David Lynch i 1984 med Kyle MacLachlan i rollen som Paul Atreides – en rolle Timothée Chalamet har i den nye versjonen. Også Sting var med i den første versjonen i tillegg til Max von Sydow, Virginia Madsen og Francesca Annis.

I denne nye versjonen spiller blant andre Rebecca Ferguson, Zendaya, Javier Bardem og Stellan Skarsgård.

Chalamet har hatt et stort gjennombrudd de siste årene og ble i 2018 Oscar-nominert for hovedrollen i «Call Me By Your Name». I 2019 var han Golden Globe-nominert for «Beautiful Boy». Han har også vært å se i Greta Gerwig-filmene «Lady Bird» og «Little Women».

Villeneuve er kjent for filmer som «Arrival» og «Blade Runner 2049».

Warner Bros. opplyser at filmen er spilt inn i Budapest, Ungarn og Jordan, men nevner ikke Norge.

En Twitter-fankonto for filmen delte 6. august en video som ser ut til å være fra Timothée Chalamets Instagram-story som viser en kort video filmet fra et helikopter. Det er geotagget «Norway» til teksten «siste opptak: gjort».

På Facebook-kontoen til Secrets of Dune ble det til den samme videoen spekulert om Norge ville bli Caladan i filmen.

730 omtalte at Chalamet var i Norge da videoen kom, om skrev at det hemmelige prosjektet stjernen var i Norge for var «Dune».

Den planlagte norske premieren er 25. desember 2020. Filmen distribueres av SF her.

Flere store internasjonale filmer har lagt deler av innspillingen sin til Norge de siste årene. Flere scener i «Mission: Impossible- Fallout» ble spilt inn på Preikestolen, selv om de i filmen riktignok havnet i India.

I februar fikk produksjonsselskapet Truenorth mulige incentivtildelinger på over 50 millioner kroner til to internasjonale filmer som skal spilles inn delvis i Norge. Ifølge BT er én av dem «Mission: Impossible 7». Den andre, «Blue Bayou», skal være arbeidstittelen på den nye «Black Widow»-filmen, som ble delvis spilt inn på Vestlandet i mai i fjor.

Publisert: 13.04.20 kl. 16:48 Oppdatert: 13.04.20 kl. 17:03

