TILBAKE: Skuespiller Carrie-Anne Moss er tilbake i rollen som Trinity, og skuespiller Keanu Reeves tilbake som Neo i den fjerde filmen i Matrix-verdenen. Foto: FRANCOIS GUILLOT / AFP

Keanu Reeves returnerer til «Matrix»

Gjør deg klar for et gjensyn med «The Matrix». Den fjerde filmen lages nå – 20 år etter at den første filmen gikk på kino.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Lana Wachowski skal skrive og være regissør for den fjerde filmen i «Matrix»-verdenen, og med på laget har hun fått to av de originale stjernene i filmen.

Keanu Reeves som dataprogrammerer og hackeren Neo, og Carrie-Anne Moss som datahackeren Trinity.

– Vi kunne ikke vært mer begeistret over å komme inn igjen i «The Matrix» med Lana, sier talsperson for produksjonsselskapet, skriver Variety, som først annonserte nyheten.

– Lana er en ekte visjonær- en entydig og original kreativ filmskaper – og vi er begeistret for at hun skriver, regisserer og produserer dette nye kapittelet i «The Matrix»-universet, sier produksjonsselskapene.

– Mer relevant enn noen gang

Regissøren og manusforfatteren Wachowski sier konseptet «The Matrix» er mer relevant enn noen gang før.

– Mange av ideene som Lilly (hennes søster journ.anm.) og jeg utforsket for 20 år siden om vår virkelighet, er enda mer aktuelle nå. Jeg er veldig glad for å ha disse karakterene tilbake i livet mitt, og takknemlig for en ny sjanse til å jobbe med mine strålende venner, sier Wachowski.

Lilly og Lana Wachowski var manusforfattere sammen på de tre første filmene, mens det er Lana som nå skal være regissør og manusforfatter.

Lana får også med seg Aleksandar Hemon og David Mitchell på manus.

Den første Matrix-filmen kom i 1999, og resulterte i en trilogi.

les også Matrix 2 og 3

Den siste filmen i trilogien, «Matrix Revolutions» fikk slakt av VG tilbake i 2003:

les også Matrix-slakt

Utgivelsesdatoen for den fjerde filmen er foreløpig ikke bekreftet, skriver Cbsnews.

Men kilder sier til Variety at filmen sannsynligvis vil begynne å filmes i slutten av 2020.

Handlingen er ukjent

Hva den nye Matrix-filmen skal handle om, og detaljer fra plottet er ikke kjent.

Det er også usikkert hvordan rollen til Morpheus, tidligere spilt av Laurence Fishburne (58), skal håndteres.

MORPHEUS: Skuespiller Laurence Fishburne (58) spilte rollen som Morpheus i de tidligere Matrix-filmene. Hvem som skal eventuelt overta rollen i den nye filmen er ikke kjent. Foto: VALERIE MACON / AFP

Kilder sier til Variety at rollen kan bli erstattet av en yngre skuespiller.

Publisert: 21.08.19 kl. 11:16