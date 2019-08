SKURK: Sidse Babett Knudsen spiller en dansk bandeleder i den nye «Askeladden»-filmen. Foto: Maipo Film / Nordisk Film

Sidse Babett Knudsen i «Askeladden»: Ville til Norge – havnet i Praha

HAUGESUND (VG) Hun har jobbet med stjerner som Tom Hanks og Anthony Hopkins, men danske Sidse Babett Knudsen (50) storkoste seg da hun fikk ha oppblåsbare pupper og gjøre egne stunt i norsk eventyrfilm.

Knudsen er en av danskenes mest kjente skuespillere. Foruten suksess med TV-serien «Borgen» har hun også markert seg internasjonalt i filmer som «Inferno» og ikke minst TV-serien «Westworld». Men nå er det et vaskeekte norsk folkeeventyr hun har begitt seg ut på: «Askeladden – i Soria Moria slott».

Filmen åpner Filmfestivalen i Haugesund søndag kveld, og er stjernens første norske film.

ENDELIG I NORGE: Sidse Babett Knudsen inntok Haugesund for festpremieren på «Askeladden - I Soria Moria slott. Norgespremieren blir 23. august. Foto: Ingvill Dybfest Dahl / VG

– Jeg gledet meg så til å komme til Norge og oppleve den storslagne naturen. Men der skulle jeg gjort litt research, for jeg kom ikke til Norge, sier Knudsen lattermild.

Hun sikter til at mange av hennes scener som filmens store skurk, er spilt inn i Praha.

Fakta «Askeladden – i Soria Moria slott» * Den andre filmen om Espen Askeladd regissert av Mikkel Brænne Sandemose. * Har norgespremiere 23. august. * Vebjørn Enger og Eili Harboe har hovedrollene som Espen Askeladd og prinsesse Kristin. * Også Sidse Babett Knudsen, Thorbjørn Harr, Mads Sjøgård Pettersen, Elias Holmen Sørensen, Alexandra Gjerpen og Christian Skolmen spiller i filmen. * Den første «Askeladden» ble den mest sette norske filmen i 2017. Vis mer

Som den danske bandelederen Ohlmann er Knudsen sminket røff, arrete og rufsete, men uten å røpe for mye er det én scene der hun fremstår som yngre og lytefri, med bryster som plutselig motvirker tyngdekraften – et høydepunkt for dansken.

– Det villeste for meg var dagen vi skulle lage min forvandling. Jeg hadde gledet meg hele innspillingen til å bli ung og lekker med kjempestore bryster, men trodde ikke det ville la seg gjøre. Det var et sirlig system med innlegg i kostymet med store slanger som jeg tenkte var veldig klossete, men så virket det! En knapp, og så bare «pooof», sier en gestikulerende Sidse.

FESTIVALKLARE: F.v. Mads Sjøgård Pettersen som spiller Per, Thorbjørn Harr som spiller Askeladdenes far, Alexandra Gjerpen som spiller Solfrid, regissør Mikkel Brænne Sandemose, Elias Holmen Sørensen som spiller Pål, Eili Harboe som spiller prinsesse Kristin, Vebjørn Enger som spiller Espen Askeladd og Sidse Babett Knudsen som spiller kaptein Ohlmann. Foto: Ingvill Dybfest Dahl / VG

– Det føltes ikke som det ble riktig, men Mikkel sa det gikk «skidegodt», konkluderer hun.

Hun lo også av at sminkøren den dagen ble spurt «Kan du gjøre henne ti år yngre?».

– For hadde de kunne det, hadde de jo gjort det hel fra starten, påpeker hun.

Gjør egne stunt

Foruten filmatisk foryngelse, koste Knudsen seg med slåsscenene:

– Jeg gjorde stuntene selv. Det var scener de sa jeg ikke trengte å gjøre det, fordi det ikke ville synes, men jeg ville gjøre alt. Jeg elsker det! Jeg synes det er så gøy!

ASKELADDER: Thorbjørn Harr, Vebjørn Enger, Elias Holmen Sørensen og Mads Sjøgård Pettersen spiller far og tre sønner i eventyrfilmen. Foto: Maipo Film / Nordisk Film

At skurkene i filmen er danske, hevder Knudsen noe spøkefullt må skyldes en misforståelse. Selv trivdes hun i rollen:

– Jeg likte veldig godt «den dumme dansken»-figuren. Det var helt klart den beste rollen å få lov til å få! Å få være ond og dansk, det er alltid fint, sier hun smilende og fortsetter:

– Det var også veldig god timing. Jeg hadde veldig, veldig lyst til å gjøre komedie, noe som var litt større. Jeg ville bruke noen muskler jeg ikke hadde brukt på en stund.

Språkmektige Knudsen, som også har spilt i franske filmer, synes norsk språk synger, og vil gjerne spille i flere norske filmer.

– Nå skal jeg lære meg nynorsk, sier hun med et flir.

Publisert: 18.08.19 kl. 19:40