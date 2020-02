IKON: Jane Fonda delte ut prisen for Beste film på Oscarutdelingen natt til mandag. Foto: RICHARD HARBAUGH / AMPAS/ AFP

Jane Fonda (82): – Ikke mer plastisk kirurgi

Skuespilleren og aktivisten sier hun ikke kommer til å skjære i seg selv mer, og at hun jobber hardt med å akseptere seg selv.

«Grace and Frankie»-skuespilleren er kjent for flere ikoniske roller og sitt engasjement mot Vietnamkrigen på 70-tallet og for miljøsaken i disse dager. Hun har heller ikke lagt skjul på at hun flere ganger har lagt seg under kniven for å modifisere utseendet.

DEMONSTRASJON: Fonda på Fire Drill Friday-demonstrasjon i Los Angeles 7. februar. Foto: ETIENNE LAURENT / EPA

I et nytt intervju med kanadiske Elle, hevder hun at hun er ferdig med den saken:

– Jeg kan ikke late som jeg ikke er forfengelig, men det kommer ikke til å bli noe mer plastisk kirurgi. Jeg kommer ikke til å skjære i meg selv mer, sier hun og fortsetter:

– Jeg må jobbe med selvaksept hver dag: Det er ikke lett for meg.

VENNER: Lily Tomlin og Jane Fonda er både venner og motspillere i «Grace and Frankie». Foto: Frazer Harrison / GETTY IMAGES

Fonda, som senest var å se som prisutdeler på Oscargallaen natt til mandag, der hun delte ut prisen for Beste film til «Parasitt», har vært åpen om at hun slet med bulimi fra barndommen og fram til hun var i 40-årene. Hun fremmer åpenhet i sosiale medier.

– Jeg prøver å tydeliggjøre at det har vært en lang og vedvarende kamp for meg. Jeg deler bilder av meg selv der jeg ser sliten ut – og en gang med en tann som manglet, sier hun.

Fonda er for tiden også kjent for å bli hyppig arrestert på sine «Fire Drill Fridays» der hun, inspirert av Greta Thunberg, og andre kjendiser og aktivister samles på Capitol Hill i Washington eller i Los Angeles for å demonstrere for fokus på menneskeskapte klimaendringer.

Publisert: 14.02.20 kl. 11:03

