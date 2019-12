STAR WARS: Rey (Daisy Ridley) og resten av gjengen fra Skywalkersagaen. Foto: LUCASFILM

Singapore: Kutter kyssescene mellom kvinner i Star Wars-film

Mot slutten av Star Wars-filmen «The Rise of Skywalker» kan man i et sekund se et enkelt kyss på munnen mellom to kvinner. Med mindre man bor i Singapore.

Disney har nemlig bestemt seg for å redigere bort det korte kysset i versjonen som skal gå på kino i det asiatiske landet. Det melder BBC.

Det er første gang i løpet av Star Wars-filmenes historie at man ser et kyss mellom to personer av samme kjønn. Det skjer i et kort glimt, og det er to kvinner som står midt i en gruppe jublende mennesker som så vidt kysser.

Det hele skjer så fort at om man blunker får man det knapt med seg. Å blunke gjorde tydeligvis ikke myndighetene i Singapore.

– Søkeren har utelatt en kort scene som under reglene for film-klassifisering ville krevd en høyere aldersgrense, sier en talsperson for IMDA, som er organet som setter blant annet setter aldersgrenser på filmer som vises i Singapore.

Uten kysset kan aldersgrensen på «Star Wars: The Rise of Skywalker», som fikk terningkast 3 i VG, settes til 13 år.

Det er uklart nøyaktig hvilken aldersgrense filmen ville fått dersom man hadde beholdt kyssescenen, men flere andre filmer der man kan se personer av samme kjønn kysse har fått 21-årsgrense i landet.

I Singapore kan ikke folk av samme kjønn gifte seg, og homofil sex er ulovlig, men BBC påpeker at dette ikke er en lov som faktisk blir håndhevet. En årlig Pride-festival blir arrangert i landet.

Disney har ikke svart på BBCs henvendelser i forbindelse med saken. Den britiske rikskringkasteren har heller ikke oversikt om scenen er fjernet fra filmen i andre land enn Singapore, men skriver at det har blitt rapportert at kysset har blitt vist i Kina, men ikke i De forente arabiske emirater.

«The Rise of Skywalker» spilte inn 3,4 milliarder kroner i løpet av åpningshelgen. Det er mindre enn de to foregående filmene i den siste Star Wars-trilogien.

Publisert: 24.12.19 kl. 09:16

