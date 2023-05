LANGT SAMARBEID: Liv Ullmann og regissør Dheeraj Akolkar har jobbet sammen i mange år.

Norsk dokumentar om Liv Ullmann til Cannes: − Folk vil møte en annen Liv

Den norskproduserte dokumentarfilmen «Liv Ullmann – A Road Less Travelled» om skuespiller og regissør Liv Ullmanns liv, får verdenspremiere under den prestisjetunge filmfestivalen i Cannes.

Fredag annonserte festivalen programmet for seksjonen Cannes Classics, som består av både eldre, gjerne nyrestaurerte filmer, i tillegg til nyere filmer om kjente filmpersonligheter.

Blant ti utvalgte filmer er den norske dokumentaren «Liv Ullmann – A Road Less Travelled», som er regissert av Dheeraj Akolkar.

Opptakene med Ullmann begynte i 2021, og følger blant annet filmstjernen til Los Angeles, der hun mottok en Æres-Oscar i 2022. I tillegg har filmteamet gjort opptak i blant annet New York, London og Oslo.

Teamet bak filmen, som vil bli sendt som en serie i tre episoder på Viaplay, avsluttet opptakene i februar i år, forteller regissør Dheeraj Akolkar til VG.

– Liv har blitt udødeliggjort på lerretet utallige ganger, så det føltes nesten kriminelt å ikke vise denne filmen i en kinosal, sier Akolkar på telefon fra Tyskland.

– Derfor er jeg så glad for at filmen skal til Cannes, for der kan man oppleve den sammen med et publikum, i en kinosal. På TV og strømmeplattformer som Viaplay kan den nå bredere og oppleves hjemme. Jeg er så glad for at vi får utforske begge disse mulighetene, legger han til.

Både Akolkar og Ullmann vil være til stede under premieren.

– En film om det å være menneske

Selv kom regissøren første gang til Norge i 2010, den gang for å pitche dokumentaren «Liv & Ingmar», som handler om Liv Ullmanns relasjon og samarbeid med den svenske filmregissøren Ingmar Bergman. Siden har Akolkar og Ullman samarbeidet på to andre filmer, «Let the Scream Be Heard» fra 2013, og «Wars Don't End» fra 2018. Over tid har de to bygget opp et langvarig vennskap.

– Jeg lærte å kjenne Liv som menneske, og ikke bare som den globalt respekterte kunstneren Liv Ullmann. Ved å lage denne filmen har jeg tenkt at jeg lager en film som kan handle om alle. Ikke bare om Liv, men at vi sammen kunne forsøke å nå noe dypere:

– Det er en film om livet, hva det betyr å elske og drømme. Å være åpen og nysgjerrig, og å tørre å omfavne usikkerhet, forteller Akolkar, og sier han ser på Ullmann som en lærer.

– Hva vil vi få se i denne filmen som vi ikke allerede vet?

– Jeg skal ikke være kryptisk, men den første reaksjonen til alle nordmenn som har sett filmen i prosessen med å lage den har vært: «oh my god, vi visste ikke dette om Liv». Liv er ikke bare karrieren, hun har også noen viktige kjerneverdier som er blitt formet gjennom lang erfaring. Folk vil møte en annen Liv, sier regissøren.

TILBAKE TIL CANNES: Liv Ullmann har tidligere sittet i juryen i Cannes to ganger. En gang som medlem i 1978, og deretter som president i 2001. Nå skal filmen om hennes liv vises på festivalen. Bildet er hentet fra filmen «Liv Ullmann – A Road Less Travelled».

– En verdensstjerne av dimensjoner

Filmen er produsert av Kaare Hersoug og Hege Christensen i Teddy TV.

Hersoug omtaler Cannes-nyheten som en gledelig overraskelse.

– Det er jo en liten overraskelse og en glede. Det er en ting vi egentlig ikke hadde drømt om da vi begynte å jobbe med filmen. Men, etter hvert som prosjektet har vokst i omfang har vi fått en forståelse for hvor stor stjerne Liv Ullmann faktisk er. Vi så på henne som en norsk skuespiller vi hadde respekt for, men hun er også en verdensstjerne av dimensjoner, sier produsenten til VG.

Den 76. årlige filmfestivalen i Cannes finner i år sted fra 16. til 27. mai.

Liv Ullmann (84) fikk sitt gjennombrudd med komedien «Fjols til fjells» i 1957, og har siden hatt sentrale roller i en rekke norske og internasjonale filmer. Hun har vunnet Sveriges ekvivalent til Amanda-prisen, Guldbagge i 1969, og mottok i 1973 en Golden Globe for beste kvinnelige hovedrolle i filmen «Utvandrerne».

Ullmann har gjennom årene vært aktiv i teater, og har også skrevet flere bøker.