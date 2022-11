TILBAKE: Fansen får oppleve nye «Avatar» før jul.

Spår milliardåpning for nye «Avatar»

«Avatar: The Way Of Water» anslås å spille inn opptil 1,7 milliarder kroner i åpningshelgen 14. desember – og det i USA alene.

Variety skriver at tidlige analyser tyder på at det nye filmeventyret til regissør James Cameron (68) vil spille inn minst 150 millioner dollar, altså 1,5 milliarder kroner, den første helgen på kino.

Men målinger indikerer angivelig at nye «Avatar» sannsynligvis vil nå enda høyere og lande på over 1,7 milliarder kroner. Og da er ikke resten av verden tatt med i anslaget.

Også i Norge settes filmen opp på kino 14. desember.

Cameron har i flere intervjuer uttalt at «Avatar 2» trenger all hjelp den kan få, med tanke på hvor mye den har kostet.

– Den verste forretningshistorien i filmhistorien, uttalte regissøren om prosjektet til GQ i fjor høst.

Fortune skriver at det er anslått at filmen har en prislapp på nær 2,5 milliarder kroner, men det er ikke bekreftet. Cameron selv har nøyd seg med å si at den er «jævla dyr».

Se filmtraileren til «Avatar 2» her:

Den første «Avatar»-filmen tok verden med storm da den kom i 2009. Spesialeffektene ble ansett som et gjennombrudd innen filmteknologien. Den gangen spilte filmen inn over 700 millioner kroner i USA i åpningshelgen, ifølge dagens kurs.

Frem til 2019 var «Avatar» den mest innbringende i amerikansk filmhistorie. I 2019 ble den imidlertid forbigått av «Avengers: Endgame», som innkasserte over 27 milliarder kroner i billettinntekter globalt (dagens kurs).

Uansett – «Avatar» kuppet rekorden tilbake i 2021, da den ble relansert i Kina. Ifølge CNBC tok den en knepen førsteplass med 27,08 milliarder kroner.

FILMSKAPER: Regissør James Cameron på storskjerm under en «Avatar»-tilstelning i Las Vegas i april i år.

Da «Avatar»-traileren ble lagt ut i vår, fikk den over 148 millioner visninger første døgn.

Publikum har måttet vente lenge. Ikke bare har det tatt tid å lage filmen. I likhet med de fleste andre produksjoner ble prosjektet kraftig forsinket på grunn av coronapandemien.

«Avatar: The Way Of Water» er den første av tre oppfølgere på 3D-eventyret. I 2013 kunngjorde Cameron at det nemlig ikke bare var én film i anmarsj. Nye karakterer melder også sin ankomst.

Det er duket for gjensyn med Zoe Saldana (43) i rollen som Neytiri og Sam Worthington (45) som Jake Sully. Sigourney Weaver (72) dukker opp i en ny rolle. Nykommer i filmuniverset er også Kate Winslet (46), Michelle Yeoh (59) og Oona Chaplin (35).

Filmen er spilt inn på New Zealand. Nordmannen Einar Martinsen (32) har hatt en finger med i spillet.

Tilbakeblikk på den første «Avatar»-filmen: