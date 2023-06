MAN FÅR IKKE MER MORO ENN MAN LAGER SELV: Jennifer Lawrence og Andrew Barth Feldman i «No Hard feelings».

Filmanmeldelse «No Hard Feelings»: Jøss. Noe å le av!

Den mer eller mindre gode, gamle sexkomedien gjør et uventet, men etterlengtet comeback.

KOMEDIE

«No Hard Feelings»

Premiere på kino 23. juni

USA. 12 år. Regi: Gene Stupnitsky

Med: Jennifer Lawrence, Andrew Barth Feldman, Laura Benanti, Matthew Broderick, Natalie Morales, Scott MacArthur

Skattemyndighetene jakter på Maddie (Jennifer Lawrence). Nå står de i oppkjørselen, i ferd med å konfiskere bilen hennes. Det er ikke en flott eller dyr bil. Men for Maddie er den livsviktig:

Hun har arvet hus og eiendom av sin mor. Men penger har Maddie ikke. Hun jobber som bartender og Uber-sjåfør. Nå tauer de inn det andre beinet hun har å stå på her i livet.

Maddie tar til internett for å finne en alternativ inntektskilde. Der finner hun en «stillingsannonse» signert to foreldre i nabolaget, det rike, teite ekteparet Becker (Laura Benanti og Matthew Broderick). De etterlyser noen som kan «date» sønnen deres, Percy (Andrew Barth Feldman). Lønn: En bil. Percy må aldri få vite at mor og far står bak opplegget.

MANGLER BIL, HAR RULLESKØYTER: Jennifer Lawrence i «No Hard Feelings».

Hva mener de med å «date»? Det forblir et åpent spørsmål. Men Maddie, som har vært ute en vinternatt før, tenker sitt. «I’ll date his brains out!», lover hun.

Årsaken til at Beckerne ønsker å rekvirere en eskorte til avkommet sitt, er at Percy er en ensom, isolert nørd. Han holder seg på rommet sitt, der han leser animeblader og spiller dataspill. Av og til ser jevnaldrende gjøre artige ting på TikTok. Men han går aldri ut selv, og har ingen sosiale ferdigheter.

Nå begynner det å haste med å skaffe seg noen. For til høsten skal han begynne på Princeton. Kan Maddie lokke ham «ut av skallet»? Det er uttrykket Percys hønemor og hanefar benytter. De er helikopterforeldre til fingerspissene, som ikke skjønner at det er oppdragelsen de har gitt ham som har gjort Percy til en engstelig, livsudyktig evig guttunge.

BARE SUNN MORO: Andrew Barth Feldman og Jennifer Lawrence i «No Hard Feelings».

Hvordan lage en sexkomedie i 2023, nå som alle går rundt på eggeskall og prøver å ikke fornærme noen? Endog en sexkomedie som tar opp i seg åpenbart brennbare temaer som sexarbeid (vel, kanskje) og asymmetriske forhold (Maddie er verdensvante 32, Percy er en umoden 19-åring)?

Ikke lett, og «No Hard Feelings» har ikke helt klart det. Men gudene skal i alle fall vite at Jennifer Lawrence (som også er en av filmens produsenter) gjør en heroisk, beundringsverdig innsats.

Det begynner bra. Sekvensene der Maddie agerer den seksuelt aggressive eldre kvinnen, klar for å få jobben unnagjort, som støter på uventede problemer i møte med den unge, pinefullt sjenerte ikke-mannen, utgjør filmens innledende og beste 30 minutter.

«THIS KID IS UNFUCKABLE!»: Jennifer Lawrence og Andrew Barth Feldman i «No Hard Feelings».

«This kid is unfuckable!», klager hun til vennene sine, når hun ikke på deadpan-komisk vis gjør seg så sexy som overhodet mulig. Med andre ord altfor sexy for ukyssede Percy: En guttunge som tror at Hall & Oates’ gamle slager «Maneater» handler om et monster som kommer ut på nattestid for å bokstavelig talt spise menn.

I det mange vil mene er filmens høydepunkt, andre dens bunnmål, kaster Lawrence seg inn i et slagsmål med tre bøller på en badestrand – ett hundre prosent splitter naken.

Nakenheten kan være digitalt fikset, for alt jeg vet. Sporty er det likevel. Ja, en girl boss move, vil jeg si. Å se en Oscar-vinnende skuespiller i en så lite selvhøytidelig setting understreker det vi allerede visste: At Jennifer Lawrence er velsignet med store mengder selvironi.

BARE GODE VENNER?: Andrew Barth Feldman og Jennifer Lawrence i «No Hard Feelings».

Så må det anføres at «No Hard Feelings» blir mindre gøyal etter hvert som den skrider frem, den sentimentale «bare gode venner»-stemningen setter seg og Maddie og Percys mer eller mindre triste bakgrunnshistorier skal gjøres rede for.

Slikt må vel til – spesielt i en film som danser så hårfint opp mot en rekke grenser som denne. Jeg ble litt skuffet likevel. Når man ikke slår seg på kneet, blir filmens mange hull og logiske brister mer merkbare. Og spesielt vanntett på manussiden er «No Hard Feelings» virkelig ikke.

All kudos til Lawrence for å ha satt sitt plettfrie navn og rykte på spill for å gjøre noe av det mest ærbare undertegnede vet om: Å få folk til å le.

Terningkast fire er snilt. Men mangelen på noe å skratte av på kino, er akutt, nesten tragisk, så jeg er blitt enig med meg selv om å overvurdere «No Hard Feelings» bitte litt.