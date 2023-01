2020: Ron Jeremy, her under en høring i Los Angeles for to år siden.

Pornoskuespiller Ron Jeremy for syk til å stilles for retten

Ron Jeremy (69) er tiltalt for mer enn 30 tilfeller av seksuelle overgrep mot 21 forskjellige ofre, men slipper rettssak.

Dommer Ronald S. Harris i Los Angeles Superior Court uttalte under en høring i retten tirsdag at han finner det bevist at Ron Jeremy lider av uhelbredelig nevrokognitiv forstyrrelse, altså demens.

AP og Reuters skriver at retten har landet på at Jeremy på grunn av sin helsetilstand ikke er i stand til å bli stilt for retten.

Jeremy har sittet i varetekt siden pågripelsen i juni i 2020. Han har ikke betalt kausjonen på 60 millioner kroner.

I fjor sommer erklærte han seg ikke skyldig i tiltalen.

Tiltaltes advokat, Stuart Goldfarb, har det siste året argumentert sterkt for at hans klient er uskikket til å svare for seg i retten. Jeremy var ikke selv til stede i retten tirsdag.

En ny høring er satt til 7. februar. Da skal det avgjøres om hva som skjer med Jeremy videre, og om han skal overføres til et sykehus.

Påtalemyndigheten ber om at tiltalte skal gjennomgå regelmessige helseevalueringer i fremtiden.

Jeremy er tiltalt for blant annet 12 tilfeller av voldtekt, syv tilfeller av tvunget oralsex, mishandel og penetrasjon med et fremmed objekt. Han er også anklaget for ved to tilfeller å ha forgrepet seg på en bevisstløs eller sovende person, og uanstendige handlinger mot barn under 15 år.

Anklagene om seksuelle overgrep går helt tilbake til 1996.

69-åringen er en av de mest kjente mannlige pornostjernene de siste 40 årene, med mer enn 2000 filmer på merittlisten.

I 2020 skrev Jeremy på Twitter at han «ikke klarte å vente til han skulle få renvaske seg i retten»:

2015: Ron jeremy på en premiere i Los Angeles.