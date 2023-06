SINT ROBOT MED STOR PISTOL: «Optimus Prime» i «Transformers: Rise Of The Beasts».

Filmanmeldelse «Transformers: Rise Of The Beasts»: På historiens skraphaug

Kjør dem til bilopphuggeriet, cash inn vrakpanten.

ACTION

«Transformers: Rise Of The Beasts»

USA. 12 år. Regi: Steven Caple Jr.

MED: Dominique Fishback, Michelle Yeoh (stemme), Pete Davidson (stemme), Ron Perlman (stemme), Peter Dinklage (stemme)

Leste en ingress i et amerikansk magasin i går, som var like presis som den var melankolsk. Jeg oversetter:

«Robert Redford, Gwyneth Paltrow, Paul Rudd og Angela Bassett forsvinner nå inn i filmer hvis plott koker ned til ‘hold den glødende dingsen unna slemmingen’».

Journalisten kunne valgt andre skuespillere som eksempler – jeg ville gjort det. Og vedkommende skrev om superhelter generelt og Marvel-«universet» spesielt. Men han kunne like gjerne siktet til «Transformers»-serien. Den er en del av den samme epikrisen.

HUI, HVOR DET GÅR, ENDA EN GANG: Scene fra «Transformers: Rise Of The Beasts».

Etter at serien forsøkte seg på en wannabe Steven Spielberg-vri ved forrige korsvei, er det i stor grad tilbake til business as usual i «Transformers: Rise Of The Beasts». Den syvende offisielle filmen i serien, leser jeg på Wikipedia (dette er kunnskap man ikke kan forventes å sette av plass til i egen hjerne).

Noe nytt? Vel, filmen representerer starten på en ny serie, selvsagt gjør den det, og introduserer oss for et par ferske menneskelige bekjentskaper.

La meg si at det er fortjenestefullt at disse er av henholdsvis latinamerikansk og afroamerikansk opphav. Dét burde ikke være noe å gjøre et nummer av i 2023. Men så er det jo dessverre det likevel.

Den ene, Noah Diaz (Anthony Ramos, kjent fra flere produksjoner signert musikal-fantomet Lin-Manuel Miranda), er en flink og smart fattiggutt fra Brooklyn som sliter med å finne seg en jobb, og som har en syk lillebror hjemme (jeg fikk aldri helt taket på hva som feilte ham).

Den andre, Elena Wallace (Dominique Fishback), er en ung forsker ved et naturhistorisk museum.

MENNESKENE I MASKINPARKEN: Anthony Ramos og Dominique Fishback i «Transformers: Rise Of The Beasts».

Disse to er det som i rekordfart må erkjenne og akseptere at autoboter, altså transformers, romvesener som kan omskape seg fra motorkjøretøyer til massive roboter, etter forgodtbefinnende, finnes på jorden. Ikke bare det: De må hjelpe dem å bekjempe en ny fiende.

Hvem er det så denne gangen, spør du sånn passe utålmodig. Må jeg? OK. Vi snakker om en ond gud, Unicron, eldre enn universet selv, eller noe slikt, som er nødt til å fortære hele planeter for å tilegne seg nok næring og energi. Håndlangerne hans kalles predacons og terrorcons, og er ikke særlig tillitvekkende typer, det skjønner vi allerede på artsnavnene.

De såkalte maximalene, derimot, er roboter det går an å snakke med. De tilslutter seg Noah, Elena og autobotene, med dét mål å holde slemmingene unna en ... gjett! Jepp. Begge sider, både de snille og de slemme, er ute etter en glødende dings!

KING KONG, ROBOT-VERSJONEN: Scene fra «Transformers: Rise Of The Beasts».

«Rise Of The Beasts» er satt til 1990-tallet. Vet ikke hvorfor, men det muliggjør i alle fall en del fet årgangs-hipp hop fra folk som Tupac, Wu-Tang Clan og LL Cool J på lydsporet. Disse sangene er det beste med filmen. Som ellers raskt degenererer til den samme gamle uinspirerte og dataanimerte ødeleggelsen vi kjenner så innmari godt fra før.

«Rise Of The Beasts» låner i større grad enn sine forgjengere litt herfra og derfra i actionfilm-historien. Fra «King Kong», fra «Indiana Jones», fra «Aliens». Den introduserer en karakter, Stratosphere, et herpet småfly, som i robot-versjon tar form av en rødbartet sullik som snakker med skotsk aksent.

UMAKE PAR: Anthony Ramos og en robot i «Transformers: Rise Of The Beasts». Ramos til venstre ... – nei, høyre!

Når folk blir sinte i «Rise Of The Beasts», utbryter de, utroverdig nok, «fudge!» snarere enn «fuck!». Det er fordi «Rise Of The Beasts» må sikre seg en lavest mulig aldersgrense. I Norge er den 12 år. En lykke, all den tid ingen over 12 år vil orke å lide seg gjennom den.