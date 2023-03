ABSOLUTT MESTERSKAP: Cate Blanchett i «Tár».

Filmanmeldelse «Tár»: Kvinne, kansellert

Om ti år kommer vi fremdeles til å diskutere denne filmen.

Cate Blanchett bruker to-tre sekunder på å formidle de viktigste tingene vi må vite om karakteren hun spiller, Lydia Tár.

Den suksessrike komponisten og dirigenten står og tripper ved en scenekant, og mimikken hennes, som i et øyeblikk slår en som overdrevet, kommuniserer dette:

1. Denne kvinnen er en absolutt ener på sitt felt, et geni.

2. Hun tar likevel ikke lett på det som nå skal skje: At hun skal intervjues, av magasinet The New Yorker, foran en sal full av viktige, dannede mennesker.

3. Hun tar seg selv meget, meget høytidelig.

Bildet blir fylt ut i løpet av den påfølgende, innøvde samtalen. Lydia Tár kalte Leonard Bernstein en mentor. Hun har bedrevet etnografisk feltarbeid i Amazonas. Hun anser at det å dirigere et symfoniorkester er synonymt med å kunne starte og stoppe selve tiden. Hun er én av bare 15 såkalte EGOT-er i verden – mennesker som har mottatt både en Emmy-pris, en Grammy, en Oscar og en Tony.

En gang i et annet liv het Lydia noe så «vulgært» som Linda, og kom fra beskjedne kår. Men på tidspunktet da vi møter henne, har Tár levd så lenge i en boble av sin egen briljans at det er visse fenomener i samtiden hun ikke får med seg – eller simpelthen velger å heve seg over. Hun har skapt seg selv, i kraft av pur begavelse, og mener hun har fortjent det.

Hun har ingen forståelse for at en elev på Juilliard-konservatoriet der hun underviser, som identifiserer seg som pan-kjønnet, velger å ikke spille en viss komponist, fordi vedkommende mener at dennes privatliv var «problematisk». «Ikke vær så ivrig etter å bli krenket!», stønner hun. «De små forskjellers narsissisme fører til den mest kjedelige konformitet».

Tár ser på sine mest woke studenter som «roboter», utdannet og villedet på aktivist-universitetet internett. Hvor vanskelig kan det være å forstå at kunsten disse kanskje problematiske menneskene skapte, trumfer hva enn de må ha holdt på med i privatlivet?

Slik kan man selvsagt argumentere. Men Társ virkelige problem er at det privilegerte livet hun har skapt for seg selv, der hun har hatt anledning til å vie seg til de skjønne kunster og ignorere alt annet, har påført henne store blindsoner.

Hun aner ikke når kvinnedagen feires. Hun oppfatter den minste lyd, men enser ikke følelsene til menneskene rundt seg. Hun gadd ikke lese notatet om at asymmetriske forhold ikke er OK.

Lydia har en datter, Petra (Mila Bogojevic), med konsertmesteren Sharon Goodnow (Nina Hoss). De bor sammen i Berlin, der Tár er dirigent for filharmonien og har insistert på å beholde en ungkarskvinne-leilighet. Hun har, såvidt vi forstår, ikke vært trofast.

Tár har tatt for seg blant yngre kvinner hun har møtt i jobbsammenheng, og dermed har hatt makt over. Hvorvidt det har dreid seg om seksuelle tjenester eller en vampyr-aktig interesse for ungt talent, eller begge deler, er ikke noe «Tár» er opptatt av å innprente oss.

Men hun har, eller har hatt, et forhold til assistenten Francesca Lentini (Noémie Merlant). Hun hadde et forhold til et ungt dirigent-talent, Krista Taylor (Sylvia Flote), som endte i tragedie. Nå har Lydia fått opp øynene for den russiske cellisten Olga Metkina (Sophie Kauer).

«Tár» går rett inn i noen av de mest betente og interessante spørsmålene i vår tid. Skal vi finne oss i at genier, mennesker som gir oss store kunstneriske opplevelser, kommer unna med mer enn andre? Skal vi akseptere at de opptrer tyrannisk for kunstens skyld (orkesteret er «ikke et demokrati»)? Er makt sexy?

Hvordan skal vi forholde oss til sublim kunst skapt av «dårlige» mennesker? Bør vi strebe etter å bli ett hundre prosent moralsk og ideologisk rene – «roboter», som Lydia Tár kaller det? Hvor uforsonlige kan vi tillate oss å være i gode sakers tjeneste?

Regissør Todd Field (som ikke har laget kinofilm siden «Som små barn» fra 2006) vokter seg vel, så vidt jeg kan forstå, for å servere skråsikre svar. «Tár» er et karakterportrett, ikke en polemikk. Like mye som selve skandalen, synes regissøren interessert i å utforske hvorvidt et skandalisert menneske kan komme tilbake igjen – og om lidenskapen kan overleve påkjenningen.

I den grad det er fristende å tenke på Lydia Tár som en tragisk heltinne, skyldes det Cate Blanchetts absolutte mesterskap i tittelrollen. «Tár» har selvfølgelig vakt en viss oppsikt for det spenstige grepet det unektelig er at den i stedet for å handle om en kulturmann på kollisjonskurs med nåtiden, som vi tenker at det finnes tusenvis av, handler om en kulturkvinne i samme situasjon.

For min egen del koker det ned til at valget er rikere og mer interessant rent kunstnerisk. At det sitter lenger inne for oss å fordømme Lydia Tár enn Ulekker Mann 50+. Og at Blanchett rettferdiggjør valget ti tusen ganger i løpet av spilletiden.

Skuespillerens briljans på sitt felt, matcher karakterens på hennes, og jeg usikker på om det i dag finnes en mannlig variant av arten som kunne ha ytt karakteren like stor rettferdighet. Christian Bale, Joaquin Phoenix, Leonardo DiCaprio? Flinke de. Men ikke knivskarpe, som Cate Blanchett.

Også visuelt og narrativt er «Tár» en sjelden juvel. Presis, hard, elegant – satt til elevert verden de fleste av oss må løse billett for å besøke: Konserthaller med kostbart treverk og monokrome, stilrene kontinentale leiligheter med åpne planløsninger og gulv-til-tak bokhyller. Om du i tillegg er glad i klassisk musikk? Da kommer du til å dåne.

Så – en perfekt film? I mine øyne: Ikke hundre prosent. «Tár» kunne tålt å ha vært 20-25 minutter kortere. Det er dessuten én – 1 – kort scene i den som skurret, og som jeg skulle ønske hadde blitt klippet bort. Hvori den grunnleggende kontrollerte, kalkulerte og komponerte Lydia Tár gjør noe så dumt og dramatisk at det er vanskelig å tro på det, uansett hvor medtatt og medisinert hun må være i gjerningsøyeblikket.

Men ingen tvil: Dette er et formidabelt og uhyre interessant stykke kunst, en film du bør se om du har ambisjoner om å henge med i tiden vi lever i. Det kommer ikke mange slike i løpet av et år. Noen år kommer det ingen.