Bruce Willis’ kone slår tilbake mot kritikk

Emma Heming Willis kom med betroelser om sorg over ektemannens sviktende helse, men ikke alle viste sympati.

Publisert: Nå nettopp

Emma Heming Willis (44) har vært ordknapp om situasjonen etter Bruce Willis (67) i mars i år la opp som skuespiller.

Hollywood-veteranen har fått diagnosen afasi, og det var familien som meldte at hans kognitive evner var så svekket at han må avslutte karrieren.

Tirsdag delte Emma Willis et innlegg på Instagram, der hun mimret om en sommer der hun «har lært seg selv å kjenne». Hun skriver om nye hobbyer og det å bevege seg utenfor komfortsonen og holde seg i vigør.

Innlegget ble postet på det som var USAs «National Grief Awareness Day», altså den årlige dagen med fokus på sorg.

«Sorgen min kan være lammende, men jeg lærer å leve i takt med den. Som min stedatter Scout LaRue Willis sa til meg: Sorg er den dypeste og reneste form for kjærlighet», skriver Emma Willis – og legger til at hun håper andre også kan finne trøst i ordene.

Men ikke alle av Emmas nær 400.000 følgere tok uttalelsene til seg.

Torsdag deler Bruce Willis’ kone flere innlegg og videoopptak på InstaStory, der hun viser til negative tilbakemeldinger.

«Når du på den nasjonale dagen for sorg ikke får lov til å snakke om sorg, selvomsorg og det å være menneske i verden ...», skriver hun.

Emma viser frem noen eksempler på uvennlige kommentarer, om at hun er «dramaqueen», at «alt handler om henne», og at hun «nok klarer seg med ektemannens penger».

2019: Bruce Willis og Emma Heming Willis i New York.

Emma advarer mot «grov språkbruk» før hun henter frem et skriftlig sitat hun sier stammer fra «den fantastiske, filosofiske og kloke Bruce Willis»:

«Ah, fuck dem».

Emma snakker så direkte inn i kamera og sier:

– Folk tror de kjenner deg, omstendighetene og situasjonen. Ah, fuck dem, gjentar hun – da med f-ordet sensurert med en pipelyd.

Hun oppfordrer andre til å bruke ektemannens kraftuttrykk like ofte som henne selv.

– Jeg tror Bruce har vært utsatt for så mye sprøtt i så mange år at han har dannet et ekstra tykt hudlag. Han kunne ikke brydde seg filla. Jeg, derimot, bryr meg filla, innrømmer hun.

– Men «Ah, fuck dem» hjelper absolutt, konkluderer 44-åringen.

Bruce og Emma giftet seg i 2009 og har to døtre på 10 og åtte år sammen. Han har i tillegg tre voksne døtre fra ekteskapet med filmstjernen Demi Moore (59).

Storfamilien er sammensveiset, og Moore tilbringer mye tid med eksen og hans nye kone.

– Vi er forente mødre, søstre knyttet til dette vanvittige livets eventyr. Emma er en vakker mor dedikert til familien sin, en helt nydelig kvinne, uttalte Moore til New York Post i fjor.

Afasi er ifølge Afasi.no en språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen. Diagnosen innebærer vansker med både å bruke og å oppfatte språk, og vansker med å lese og skrive.

Hjerneslag er den hyppigste årsaken til afasi, men også hodeskader, hjernesvulster og andre sykdommer kan føre til sykdommen. Detaljene rundt Willis’ helse, er ikke kjent.

Til tross for helsesituasjonen har Willis spilt i 22 filmer de siste fire årene.

Bruce Willis har totalt spilt i langt over 100 filmer. Mest kjent er han for rollen som John McClane i «Die Hard». Willis har også medvirket i filmer som «Pulp Fiction», «Last Man Standing», «Armageddon» og «The Sixth Sense».

