HOLLYWOOD-STJERNE: Mena Suvari, her på premieren til «American Woman» i Los Angeles i 2018. Foto: O'Connor / AFF

Høygravide Mena Suvari (41): − Helt vilt

Skuespilleren venter sitt første barn og viser stolt frem bilder av magen.

Publisert: Nå nettopp

Mena Suvari fikk høre av legen at hun ikke kunne bli gravid på grunn av alderen. Da var hun 40 og nektet å innse at drømmen om å bli mamma aldri skulle bli oppfylt.

Likevel skjønte hun ikke hva som var på gang da hun i august i fjor plutselig fikk humørsvingninger og ble ekstra følsom.

– Jeg var på reise i forbindelse med en filminnspilling og trodde bare jeg hadde jetlag. Men det var ikke jetlag. Jeg kjørte bil hver dag til jobb og husker at jeg gråt og gråt, altså – jeg satt på motorveien og hulket, forteller hun lattermildt til «Entertainment Tonight».

Ennå har det nesten ikke gått opp for henne at hun bærer på et nytt liv.

– Det føles helt surrealistisk. Jeg er så heldig, og det føles helt vilt. Av alt jeg har gjort i livet, er dette det aller viktigste.

Lørdag postet hun dette bildet på Instagram, der hun poserer med kollega Jack Dylan Grazer (17) på premieren til «Don’t Tell A Soul»:

Suvari har fødselstermin i mars, og hun har allerede røpet at barnet i magen er en gutt.

For en uke siden skrev skuespilleren følgende kjærlighetserklæring til ektemannen Michael Hope, som hun giftet seg med i 2018, og deres ufødte barn:

«Mine elskede, dere er hele livet mitt. Mine største gaver. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle finne dere, og likevel gjorde jeg det. Så mange offer, så mange lekser jeg har lært. Du er hjertet mitt, Mike Hope, og nå banker hjertet ditt inne i meg i form av dette nye mennesket vi skal sette til verden».

Hun deler også bilde av seg og ektemannen:

Da legen innså at filmstjernen var blitt gravid likevel, skal han ifølge Suvari ha uttalt at han var glad for at hun hadde lyttet til egen kropp og ikke til ham.

– Det betydde så mye å få høre, for det hadde vært en så tung tid med mye tvil og mentale sammenbrudd, forklarer 41-åringen.

Ekteskapet er det tredje for Suvari. Filmstjernen betrodde for øvrig til Access nylig at sønnen skal få navnet Christopher Alexander etter ektemannens far, som døde for mange år siden.

Suvari slo for alvor gjennom på slutten av 90-tallet med filmer som «American Pie» og «American Beauty». Siden har hun også markert seg i TV-serier som «American Horror Story», «Seks fot under», «Chicago Fire» og «American Woman».

På filmnettstedet IMDb.com står 41-åringen oppført med ikke mindre enn syv kommende prosjekter.

Flere rampelys-nyheter på VGTV: