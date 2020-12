HURRA (Meryl Streep) og James Corden (Barry Glickman) tror premieren på «Eleanor!» har gått bra. Det har den ikke. Foto: NETFLIX

Filmanmeldelse «The Prom»: Selvbevisst overdrivelse

Tenk at det kan nytte med sang.

«The Prom»

Amerikansk musikalkomedie

Premiere på Netflix fredag 11. desember

Med: Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden, Jo Ellen Pellman m.fl.

Regi: Ryan Murphy

Ikke før har Inger Lise Rypdal fått Kongens Fortjenestemedalje, så dukker selveste Tilsynet for høy moral opp i en Ryan Murphy-komedie.

Murphys første filmregi-jobb etter «Eat Pray Love» (2010) tar handlingen fra den Tony-vinnende 2018-musikalen med samme navn. Den første Broadway-filmatiseringen siden «Cats» er som å se en akkurat litt for lang episode av «Glee» på hjemmekinolerretet. Uten sammenligning, for øvrig.

Det betyr at den er sprudlende og tøysete, om noe manisk i troen på musikkens kraft.

Det relativt toppede stjernelaget James Corden, Meryl Streep (som også har filmpremiere på HBO Nordic) og Nicole Kidman spiller en tidenes mest selvopptatte musikalmiljø-gjeng. Fjerdemann, Andrew Scott Rannells (Elijah i «Girls»), er en så vellykket Julliard-student at han heller jobber som bartender. De to første feiler katastrofalt i en sin nyskrevne Broadway-musikal om Eleanor Roosevelt. Så gir et nyhetsklipp dem idéen om å simulere sosialt ansvar for å komme seg tilbake i toppen.

HØR HER: Angie Dickinson (Nicole Kidman) forklarer Emma (Jo Ellen Pellman) at livet som oftest blir bedre enn man skulle tro. Foto: NETFLIX

FAU på en Indiana-skole nekter åpent lesbiske Emma (Jo Ellen Pellman) å delta på årets skoleball. En perfekt sak for artister som trenger litt positivt medielys. Selv om de ikke helt har satt seg inn i detaljene.

Som de sier: «Vi er fremdeles kjendiser. Vi har fremdeles makt.»

Superstjernene stråler i et selvbevisst og passe metafjollete manus. «Vi er her fra New York City og skal redde deg», er en faktisk replikk. James Corden er kanskje hakket mer utagerende enn nødvendig. Nicole Kidman trenger lang tid før hun egentlig får plass i den lille rollen sin. Meryl Streep gnistrer, selvsagt, omtrent hele tiden.

Dessuten får hun lov til å briljere med flere av de mest minneverdige nihilistiske øyeblikkene. Inkludert den om at hun ikke engang har orket å google betydningen av LGBTQ.

Jo Ellen Pellman framstår altfor voksen ut til å være overbevisende som tenåring, men er debutanten vi kommer til å se mer av etter dette. Hun bærer filmen som en motsats til Meryl Streeps passe ryggløse karakter. Keegan-Michael Keys rektor, en heterofil musikalentusiast, er også lun og god.



REKTOR: Rektor Hawkins (Keegan-Michael Key) er heldigvis ikke enig med FAU. Foto: NETFLIX

Passende nok foregår dette i Indiana, samme stat som Ryan Murhpy vokste opp i. Her jobber han videre med å løfte fram og normalisere samfunnets og spesielt Hollywoods marginaliserte. Nok en gang passe utenfor virkeligheten til at det er vanskelig å ta det alvorlige som bare alvor og tøyset som bare tøys.

Likevel: For mange sangnumre bærer preg av manglende glød og generell stillstand i produksjonen. Handlingen går etter en eksplosiv start noe tråkig framover. Man kan begynne å lure på om litt for mye av budsjettet forsvant i lønn til de tre ovennevnte.

Historien klarer ikke helt å bestemme seg for om den vil at man skal ta den seriøst på at selv stokk konservative kan bli omdannet ved hjelp av sang. At man samtidig klarer å gjøre narr av både liberale og konserative i en en tid der begge parter skuler styggere på hverandre enn lang tid, er like fullt en prestasjon.

Og en grei påminner om både enklere og vanskeligere tider.

Publisert: 11.12.20 kl. 16:36

