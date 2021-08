«EN VISJON AV LYKKE I EN RØD KJOLE»: Rebecca Ferguson og Hugh Jackman i «Reminiscence».

Filmanmeldelse «Reminiscence»: Du slette tid, for noe rør

Dårlige minner.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

THRILLER / SCI FI

«Reminiscence»

USA. 12 år. Regi: Lisa Joy

Med: Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Thandie Newton, Brett Cullan, Sam Medina, Daniel Wu

I noen korte sekunder ser «Reminiscence» lovende ut. Kameraet glir over havet, og avdekker en by, Miami, under vann. Så bryter en malmfull fortellerstemme inn, og hjertet synker. Vedkommende snakker om erindring (reminiscence), og slår fast at «minner er perler på tidens halskjede».

Wow. Allerede etter et minutt har «Reminiscence» avslørt seg som en klønete «Blade Runner» (1982)-etteraper. Men det skal bli mye verre.

MIAMI ETTER KATASTROFEN: Scene fra «Reminiscence».

Mannen som snakker, er Nick (Jackman), som sammen med partneren Watts (Newton), driver en odd forretning: Et «detektivbyrå» som via teknologi, kjemi og en form for hypnose, kan hensette sine kunder på et ønsket sted i hukommelsen. Kjøperen av tjenesten får en elektronisk tornekrans på hodet, Nick skyter noe knark i dem, de legger seg ned i et badekar og vips – de er tilbake i sin egen fortid.

Disse «reisene i hukommelsen» manifesterer seg som hologram i rommet, slik at Nick og Watts kan bivåne dem. Mange kunder kommer for å mimre om bedre tider. Det har vært krig, Miami er blitt «den sunkne kysten», det er nød, de fleste ønsker seg tilbake til det som en gang var. Nick og Watts var begge soldater i krigen vi stadig hører om. Ikke at vi får noe videre kunnskap om hvorfor den ble utkjempet.

IKKE ET FNUGG AV SEKSUELL KJEMI: Hugh Jackman og Rebecca Ferguson i «Reminiscence». s

En dag dukker en kvinne opp på kontoret. Mae (Ferguson). Den røde aftenkjolen i silke og det erotisk slørete blikket hennes skriker femme av mest fatale sort. Men hun er der i et nokså prosaisk ærend: Hun vil tilbake i tid for å finne ut hvor hun la nøklene sine (!).

Intet oppdrag er for lite for dette firmaet, så Watts og en allerede stormforelsket Nick dytter Mae ned i badekaret. Her er det «Reminiscence» finner sin form, bortsett fra at den ikke gjør det, som en science fiction film noir, med Jackman som en forvokst Humphrey Bogart og Ferguson som Lauren Bacall – om enn uten et fnugg av seksuell kjemi.

De blir elskere, selvsagt. Så en dag er Mae borte, forsvunnet som dugg for solen. Var alt bare svindel? Nicks hvileløse jakt på sin kjære – både fortiden og nåtiden hennes – sørger for at han havner i klinsj med både en korrupt eiendomsbaron, Walter Sylvan (Cullen), en «snut», Falks (Medina), og en dopdealer i New Orleans, Saint Joe (Wu).

PÅ DYPT VANN: Hugh Jackman i «Reminiscence».

Det viser seg at Mae har vært sangerinne i nattklubben til sistnevnte, der hun ble hektet på en – for meg – ny type dop: baca. Stoffet ser ut som trankapsler i alle regnbuens farger, og det er så digg at det er helt umulig å slutte med. Det viser seg også at Nick, i sin lengsel etter Mae, stadig blir høy på sin egen hukommelses-behandling, og at denne ikke er ufarlig: Du kan bli sittende fast i en «loop» av din egen erindring, og med det bli en såkalt «svidd».

Det er i det hele tatt mye som viser seg, uten at jeg er spesielt godt egnet til å forklare hva: Etter rundt regnet 70 minutters spilletid falt denne anmelder fullstendig av. Mengden dilldall ble for overveldende, mengden engasjement så forsvinnende liten. Selv de to actionsekvensene føltes som uvedkommende ettertanker.

NOIR ULYKKEN ER UTE: Hugh Jackman i «Reminiscence».

Kun den påkostede designen, scenografien og Fergusons garderobe, som står til terningkast seks, forhindret at jeg sovnet i kinosalen, forlot den i protest eller begynte å gråte. Som Watts på et tidspunkt sier: «She is an idea of happiness in a tight dress». Jackmans bare overkropp vil sikkert ha den samme effekten på mange.

«Reminiscence» er skrevet og regissert av Lisa Joy, en av serieskaperne bak «Westworld», og tar opp i seg mange av de verste sidene ved den. Tilleggs-funfact: Joy er svigerinnen til Christopher Nolan. «Reminiscence» akkumulerer en rekke av hans verste egenskaper også, og knar dem til en knallhard diamant av «nei, må du gi deg».

Den første rykende nystekte, fettdryppende post-pandemi kalkunen er servert. Husk Nicks bevingede visdom – idet han setter ord på det vi alle fornemmer:

«Minner er som parfyme – best i små doser».