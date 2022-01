FILMSTJERNE: Emma Thompson, her på The Earthshot Prize Awards i London i oktober i fjor.

Emma Thompson (62): − Utfordrende å være naken

Emma Thompson viser seg splitter naken i sin nye film, men ville aldri latt seg friste til å fikse på kroppen.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

I «Good Luck to You, Leo Grande» kaster den britiske skuespilleren alle klærne og viser seg uten en tråd – forfra og i helfigur.

I filmen spiller 62-åringen nemlig en enke som leier en mannlig eskorte (spilt av 29 år gamle, irske Daryl Mccormack) for å utforske den seksuelle intimiteten hun savnet i ekteskapet.

Entertainment Weekly beskriver fimen som en tabubrytende dramakomedie.

– Det er veldig utfordrende å være naken som 62-åring, sier Thompson i et digitalt diskusjonspanel under i regi av Sundance Film Festival.

Filmveteranen legger imidlertid til at hun nok ikke hadde klart å gjøre det før hun var blitt såpass opp i årene.

– Men selvsagt, i den alderen jeg er, så er det ekstremt krevende, for vi er ikke vant med å se ubehandlede kropper på lerretet, sier hun ifølge nettstedet Jam.

Om «grusomme krav»

Thompson, kjent fra filmklassikere som «Love Actually», «Nanny McPhee», «Harry Potter» og «Children Act», er sterkt imot plastisk kirurgi med formål om å forynge utseende og kropp.

Hun sier i den ferske paneldebatten at hun synes kvinner utsettes for «grusomme krav for å bevare en perfekt kropp» – både i skuespilleryrket, men også i det vanlige liv.

– Dette med at man må være så og så tynn, er det samme som det alltid har vært. Kanskje er det blitt enda verre.

RØD LØPER: Emma Thompson på premiere i London i 2018.

Selv ville Thompson aldri la seg friste eller overtale til å fikse på ansikt eller kropp.

– Hvorfor vil noen gjøre det mot seg selv? Jeg skjønner det ikke, sier hun og beskriver trenden med å prøve å stoppe aldring, som en «kollektiv psykose».

Men uansett hvor sterk motstander hun er av å legge seg under kniven av forfengelige grunner, presiserer stjernen – som er aktiv feminist – at hun også er svært imot at kvinner skal bli fortalt hva de skal og bør gjøre med sine egne kropper.

Thompson mener at det må være enhver kvinnes rett selv å velge, delv om hun selvmener at det å fikse på seg selv «er en veldig rar ting å gjøre».

