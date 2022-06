KJENDISPAR: Amanda Hearst og Joachim Rønning, her på Maison de Mode's Sustainable Style Awards i Hollywood i 2020.

Stjerneregissør og milliardærarving deler babynyhet

Den norske «Pirates of the Caribbean»-regissøren Joachim Rønning og modellkona Amanda Hearst har blitt foreldre sammen for første gang.

Den kjente norske regissøren Joachim Rønning melder på sin Instagram mandag at han er blitt pappa:

– Velkommen til verden sønn, lillebror, barnebarn, nevø, søskenbarn. Etter hvert kommer du til å bli mange andre ting.

Slik hilser Rønning sin nye sønn velkommen til livet. Barnet har han fått sammen med kona Amanda Hearst.

– Mor og barn har det bra, og jeg er takknemlig for at jeg kunne være med på fødselen. Takk til alle som gjorde det mulig. Amanda, du er sånn en helt, og jeg elsker deg masse, fortsetter Rønning.

Han har to barn fra et tidligere ekteskap, mens det er Hearsts første barn.

– Endelig er han her! Si hei til vår sønn «Hawk», sier den nybakte moren på Instagram. Hun forklarer at guttens fulle navn vil være Haakon, men har altså gitt ham et forkortet kallenavn – pyntet med en emoji som forestiller en hauk.

– Han er en halvt norsk, halvt amerikansk verdensborger som for tiden bor i London. Hawk er bare noen dager gammel, men mamma og pappa elsker ham allerede så høyt, fortsetter hun.

Rønning har slått seg stort opp som Hollywood-regissør, og er kjent for blant annet «Maleficent: Mistress of Evil», «Pirates of the Caribbean», «Bandidas» – samt norske «Kon-Tiki» og «Max Manus», de sistnevnte sammen med tidligere makker Espen Sandberg (50).

Hearst jobber både som modell, med veldedighet, og har en toppstilling i motemagasinet Marie Claire.

I tillegg er hun milliardærarving til Hearst-dynastiet. Hun er oldebarnet til mediemogulen William Randolph Hearst, og er dermed en av arvingene til milliardselskapet The Hearst Corporation.

Forrige måned meldte VG at paret hadde solgt luksusboligen sin i Los Angeles for mer enn 100 millioner kroner.