TRAGISK KJÆRLIGHET: Haley Bennett og Peter Dinklage i «Cyrano».

Filmanmeldelse «Cyrano»: Halvhjertet og halvveis

En stort sett misforstått utgave av en eviggrønn klassiker.

Av Morten Ståle Nilsen

MUSIKALDRAMA

«Cyrano»

USA. 12 år. Regi: Joe Wright

Med: Peter Dinklage, Haley Bennett, Kelvin Harrison Jr., Ben Mendelsohn

Edmond Rostands drama «Cyrano de Bergerac» (1897), inspirert av livet til en fransk historisk skikkelse med samme navn, som levde på 1600-tallet, er blitt film mange ganger.

Avarter av historien – «stygg», men intelligent andunge forelsker seg i vakker svane – er vel nærmest for en egen sjanger å regne. I alle fall en arketyp. Men Rostands forelegg er også blitt gjenstand for mer bokstavtro filmversjoner. Putin-kamerat Gérard Depardieu spilte tittelrollen i en populær fransk film i 1990. Steve Martin skrev Cyrano inn i samtiden i 1987, i «Roxanne».

Nå har noen funnet ut at det verden trenger, er «Cyrano de Bergerac – the musical». Eller forresten: Joe Wrights «Cyrano» er i bese fall en halv, og ditto halvhjertet, musikal. Så halvhjertet at den konsekvent har underspilt at det er det den er, en slags musikal, i lanseringen.

STORE FØLELSER: Peter Dinklage, som Cyrano de Bergerac, skriver kjærlighetsbrev i «Cyrano».

Så. Er det en musikal? Vel. Stykket, skrevet på rim, blir i hvert fall delvis kommunisert via sang. Regissør Wright, kjent for historiske dramaer som «Stolthet og fordom» (2005) og «Om forlatelse» (2007), har dessuten så vidt fått med seg at en musikal i tillegg til sang, helst skal ha noe dans også.

Vi får således et par utpreget slappe sekvenser med en form for «organisert kollektiv bevegelse». Men jeg kvier meg for å kalle dem musikalscener. Til det er kameraarbeidet for statisk, bevegelsen for begrenset og koreografien mange reiser for kjedelig.

Musikken og sangene? Vel, vel. De er signert tvillingbrødrene Bryce og Aaron Dessner, til daglig sentrale medlemmer i det amerikanske indierock-bandet The National. Sangene er, isolert sett, ikke minneverdige. Det synes åpenbart at Dessnerne er formen fullstendig fremmed, og at de heller ikke har hatt planer om å lære seg noe nytt under arbeidets gang.

KOSTYMER!: Haley Bennett i «Cyrano».

De har skrevet noen låter som noen skuespillere synger, og synes derfor å mene at det som kommer ut på den andre siden, nødvendigvis og per definisjon er en musikal. «Cyrano» beviser én gang for alle at så enkelt er det ikke. (Den sikkert «Hamilton»-inspirerte liksom-rap’en er spesielt fæl).

Historien er eviggrønn – også, til en viss grad, i denne tapningen. Om Cyrano (Peter Dinklage), som ikke bare er modig, varm, sympatisk, god og smart, men dessuten en djevel til å duellere og en kløpper til å skrive romantiske brev (Wright velger å se nesten helt bort fra de Bergeracs mer skrythalsete sider). Cyrano har imidlertid en skavank (i originalteksten en stor nese, her: mangel på kroppshøyde) som tapper ham for all selvtillit, og får ham til å tro at han er umulig å elske.

SLEIPINGEN OG SVANEN: Ben Mendelsohn og Haley Bennett i «Cyrano».

Selv lever han for den skjønne Roxanne (Haley Bennett), som han har kjent siden de var små (skjønt Dinklage er 52 og Bennett er 34). Hun er på sin side trolovet – vel, solgt, mer eller mindre – til den nedrige De Guiche (Ben Mendelsohn). Mens den hun tror hun elsker er den vakre, men enkle Christian Neuvillette (Kelvin Harrison Jr.).

Christian har ikke ordet i sin makt. Men Cyrano har. Sistnevnte bestemmer seg for å hjelpe Christian å kurtisere Roxanne, stikk i strid med sitt eget hjertes ønske. Han får i alle fall uttrykt hva han føler for henne, i vakre brev han skriver, og undertegner «Christian».

EN VAKKER MANN, KANSKJE LITT ENKEL: Kelvin Harrison Jr. i «Cyrano».

Ingen av skuespillerne synger godt. Ingen av dem danser. Den tragiske romansen får aldri luft under vingene. Kostymene er OK og Dinklage har så visst maskulin utstråling, kortvoksthet eller ikke. «Cyrano» må sies å være mislykket, men jeg vil ikke fraråde noen å se den. Om du ikke kjenner historien fra tidligere og bedre utgaver, vil jeg tro du vil bli beveget.

Men det grunnleggende problemet lar seg ikke løse: Dette er en film som skal være en musikal, men ikke er det.