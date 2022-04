MENN PÅ LSD FÅR PARANOIA: Nicolas Cage (til venstre) og Pedro Pascal i «The Unbearable Weight Of Massive Talent».

Filmanmeldelse «The Unbearable Weight Of Massive Talent»: Talent for selvironi

Nicolas Cage spiller «Nicolas Cage» i en tidvis veldig morsom meta-komedie om Nicolas Cage.

Av Morten Ståle Nilsen

«The Unbearable Weight Of Massive Talent»

USA. 12 år. Regi: Tom Gormican

Med: Nicolas Cage, Pedro Pascal, Tiffany Haddish, Sharon Horgan, Neil Patrick Harris, Paco León, Lily Mo Sheen, Alessandra Mastronardi

Det er noe forutbestemt ved cagessansen, rehabiliteringen av Nicolas Cage, som for alvor fikk vann på mølla med fine «Pig» (2021). Alle elsker et sentimentalt comeback.

Du kjenner kanskje historien. Om Cage, født inn i selveste Coppola-klanen, som skulle bli den neste generasjonens Pacino/DeNiro, og som i en periode var noe à la det, men som etter en stund syntes å resignere.

Det er et par tiår siden Cage med noen grad av hyppighet var å se i virkelig gode roller, og i hvert fall ett tiår siden han sluttet å jage de mindre gode, men lukrative jobbene i de store «blockbusterne» (i den grad slike finnes lenger).

Filmografien hans de siste 10+ årene ser ut som et rop om hjelp. Men likevel. Selv i den mest elendige rett-på-strømming tittelen er Cage som regel verdt å se på. Jeg er usikker på om det han driver med kan kalles «skuespill». Cage synes snarere å være involvert i en slags fulltids-performance. Den evigvarende oppsettingen er ofte feilslått, men sjelden kjedelig.

GODE BUSSER, HER I BIL: Pedro Pascal (til venstre) og Nicolas Cage i «The Unbearable Weight Of Massive Talent».

I «The Unbearable Weight Of Massive Talent» spiller vår mann «Nicolas Cage», en tidligere fetert, nå fallert skuespiller med en rekke likheter med virkelighetens Nicolas Cage.

Han er, som skuespillere flest, ulidelig selvopptatt: En sånn far som kan ødelegge sin datters 16-årsfeiring ved å fremføre en pianoballade han har skrevet til henne, som absolutt ingen ønsker å høre. Av og til når han drikker på bar, møter han den unge «Nicky Cage»: Sitt unge jeg, komplett med motorsykkeljakke og «Wild At Heart» T-skjorte, som forsøker å overbevise den voksne mannen om at han fremdeles har det.

Men han har sluttet å lytte. Det siste «Nicolas Cage» har tenkt å gjøre før han gir seg som filmstjerne, er å ta en horete jobb som manageren hans (Neil Patrick Harris) har prakket på ham. En milliardær på Mallorca er veldig fan, og vil gjerne at Cage kommer og kaster glans over en bursdagsfeiring. Cage murrer. Men penger er penger.

UVILLIG AGENT: Tiffany Haddish og Nicolas Cage i «The Unbearable Weight Of Massive Talent».

Milliardæren viser seg å være Javi (Pedro Pascal), som har tjent millionene sine på landbruk. Han og Cage blir gode busser. Sistnevnte er, igjen som skuespiller flest, svak for smiger, og Javi er ikke sen om å smigre.

De ser «Paddington 2» sammen, blir enige om at det er en av nyere tids beste filmer (korrekt), og er med det bestevenner for livet. Men er verten den han sier at han er? CIA mener nei. De vil at Cage skal spionere på Javi. Bakteppet er en kidnapping av det katalanske presidentens datter.

«The Unbearable Weight Of Massive Talent» legger opp til undring rundt et par interessante eksistensielle spørsmål: Hva er en vellykket karriere? Hva betyr berømmelse? Hvor viktig har det vært for Nicolas Cage å spille i gode filmer, og hva han har vunnet og tapt på å ikke gjøre det? Er’e så nøye ‘a?

BRØDRE: Nicolas Cage i «The Unbearable Weight Of Massive Talent».

Regissør Tom Gormican er dessverre ikke rutinert, smart eller interessert nok til å forfølge disse trådene særlig lenge. «The Unbearable Weight Of Massive Talent» blir for raskt en bromance-komedie i stedet, og deretter en vel slapp actionkomedie.

Men åh! Buddy-delen er til tider sublim. Cage og Pascal har fantastisk koselig kjemi som et gonzopar som gjør Mallorca til et både utrygt og veldig morsomt sted. Rekk opp hånden alle som ikke har drømt om en lang sekvens der Nicolas Cage spiller en mann som er høy på LSD. Jeg vet jeg har.

Pascal er nydelig som den snille, beskjedne mannen som takker sin helt Nic for «offeret» han har ytt ved å spille i de mange «flotte» filmene. Cage hygger seg med scener der han får slippe løs det berømte brølet sitt, og får punktert et par av skuespilleryrkets mest oppblåste ballonger. «Jeg stoler på det sjamanistiske instinktet mitt», som han sier. Det ser ut som om gullringene hans blir større etter hvert som filmen skrider frem.

BRØDRE FOR ALLTID: Jacob Scipio (til venstre) og Pedrp Pascal i «The Unbearable Weight Of Massive Talent».

Så må det sies at «The Unbearable Weight Of Massive Talent» er langt tynnere som actionkomedie enn den er som en meta-komedie. Det tøysete «krimplottet» er dessverre underutviklet, og truer i perioder med å spenne bein på det fine, artige arbeidet som er blitt gjort i filmens første halvdel. «The Unbearable Weight Of Massive Talent», tenker jeg, burde vært en ren komedie.

Jeg sier ikke at «The Unbearable Weight Of Massive Talent» er et mesterverk. Det er den ikke. Men jeg sier at jeg koste meg – mye mer enn jeg hadde trodd. Om du er interessert i film, endog dårlig film, og aller helst dårlig film med Nicolas Cage i hovedrollen, så vit at Nic er back, baby.