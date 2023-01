BLID: Kevin Spacey i Torino mandag kveld – med trofeet fra National Museum of Cinema.

Kevin Spacey vant pris: − Har ikke flyttet inn i en hule

Det stormer rundt Kevin Spacey (63), men mandag kveld fikk den skandaleombruste skuespilleren gjev pris under en galla i Torino i Italia.

Italienske National Museum of Cinema overrakte Lifetime Achievement-trofeet, altså en heder for livslang innsats innen film, til en smilende Spacey.

Spacey, som også befinner seg i Torino for å undervise en klasse, visste på forhånd at han skulle overrekkes det prestisjetunge trofeet, som bærer tittelen Stella della Mole Award.

63-åringen uttalte til det italienske nyhetsbyrået ANSA tidligere mandag at han «lever livet sitt hver dag».

– Jeg går på restaurant, jeg møter andre, kjører bil og spiller tennis. Jeg har alltid møtt sjenerøse, ekte og medfølende mennesker, forklarte Spacey.

HYLLET: Kevin Spacey på scenen.

Det har stormet rundt amerikanske Spacey de siste årene, og han har vært ut og inn av retten på grunn av anklager om seksuelle overgrep.

– Jeg har ikke gått i skjul, og jeg har ikke flyttet inn i en hule, sa han til ANSA før festen.

– Det dere leser i media, er ikke virkeligheten. Jeg har ikke fått mitt offentlige liv tilbake, fordi jeg har aldri forlatt det, sa Spacey, som også skal holde en undervisning i den italienske byen.

I SENTRUM: Kevin Spacey på vei opp for å ta imot prisen i Torino mandag.

På programmet står også en spesialvisning av «American Beauty», som Spacey vant Oscar for i 1999.

Ifølge ANSA har det vakt harme hos den italienske MeToo-bevegelsen at filmstjernen hedres på denne måten.

Mange anklager

I oktober i fjor endte et sivilt søksmål fra skuespiller Antony Rapp mot Spacey med at Rapp ikke vant frem i retten i New York med sine anklager.

Skuespilleren saksøkte Spacey for uønsket seksuell oppmerksomhet da han var 14 år gammel, og krevde over 420 millioner kroner i erstatning.

Så sent som i forrige uke møtte Spacey i retten i London for å erklære seg uskyldig i anklager om ytterligere syv tilfeller av seksuelle overgrep mot en mann i perioden 2001 til 2004.

Spacey ble i fjor sommer dømt til å betale over 300 millioner kroner i erstatning til «House of Cards»-produksjonsselskapet MRC for angivelige seksuelle overgrep bak kulissene til Netflix-dramaet.

Spacey er i tillegg tiltalt for fire overgrep mot tre menn i perioden 2005 til 2013. Selv har han nektet skyld. Denne rettssaken er planlagt til juni.

Spacey har mistet flere roller etter at en rekke overgrepsanklager begynte å komme i 2017 – i kjølvannet av Metoo-bevegelsen. Kort etter at de første anklagene ble fremsatt, valgte skuespilleren å stå åpent frem som homofil.

