LA FAMILIA: Vin Diesel og Daniela Melchior i «Fast & Furious 10».

Filmanmeldelse «Fast & Furious 10»: Familie i farta

Bil, bil, bil! Fart, fart, fart! Familie, familie, famile!

ACTION

«Fast & Furious 10»

USA. 12 år. Regi: Louis Letterier

Med: Vin Diesel, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Jason Momoa, Brie Larson, Scott Eastwood, John Cena

Det moderne Hollywood liker å holde alle dører åpne.

«Nå nærmer sagaen seg slutten», står det å lese i forhåndsreklamen her. «‘Fast & Furious 10’ er et av franchisens siste kapitler». (Mine uthevinger).

For de som måtte holde tellingen: Slutten i «10» etterlater null tvil om at det kommer en film ved navn «11» også. «10» har nemlig ingen slutt i vanlig forstand, men en cliffhanger.

Om du kan leve med det, altså at «10» i praksis bare er en halv historie (i den grad den kan beskyldes for å ha en «en historie» i det hele tatt), så vit dette: Den er ikke så verst, denne filmen. Som altså er den tiende i rekken, om man ikke regner med spinoff-produktet «Hobbs & Shaw». (Andre er garantert på vei).

BRUK BILBELTE: Scene fra «Fast & Furious 10».

Innledningsvis blir det gjort rede for noe, jeg skal ikke avsløre hva, som skjedde i Rio de Janiero for 10 år siden. Dernest er vi tilbake i hagen til Dominic (Vin Diesel) og Letty Ortiz (Michelle Rodriguez) i Los Angeles, der vi som vanlig blir innprentet hvor innmari, utrolig glade alle er i hverandre i den utvidede Toretto-storfamilien.

«Fast & Furious» har fått mye skryt for to ting: At filmene, fra første stund, har hatt et befriende organisk forhold til det vi i dag kaller representasjon. Folk av en rekke etnisiteter har kjørt og kjempet side om side i serien, som den naturligste ting i verden. Ja, selv den aldersmessige spredningen har vært tilfredsstillende. Middelaldrende mennesker har fremdeles sex i «F&F».

MOTOR-MATRIARK: Michelle Rodriguez i «Fast & Furious 10».

Videre har «Fast & Furious» vært en eksponent for en ekspansiv tolkning av begrepet «familie». Du trenger ikke være kjøtt og blod for å bli opptatt i Toretto-klanen. Å være en god, trofast venn er kvalifikasjon nok. Moderne, progressivt tankegods der, altså.

«F&F» har flytt godt på det faktum at den er en actionfilm-franchise med en smule hjertevarme. Så kan det nok innvendes at håndvåpen-fetisjismen som også legges dagen, gjør bildet mer problematisk. Og at gnålet om familie nå har antatt absurde, trettende proposjoner.

For du store min så mye sentimentalt babbel det er i «10»! Så mye at man fra tid til annen tar seg i å heie på filmens skurk Dante (Jason Momoa), en sosiopat som grunnleggende sett opptrer mo, spik alene, og kun har «venner» han ærlig og redelig har kjøpt og betalt for.

SELVNYTENDE SKURK: Jason Momoa i «Fast & Furious 10».

At Momoa er en skurk med en garderobe som vitner om en selvnyter i den absolutte verdensklassen, gjør ham ikke mindre attraktiv. «10» er i det hele tatt en film der slemmingene gjør mer av seg enn snillingene:

Cipher (Charlize Theron) og Aimes (Alan Ritchson) får mye mer å henge fingrene i enn de det er meningen at vi skal ha sympati for: Tej (Ludacris), Roman (Tyrese Gibson), Ramsey (Nathalie Emmanuel), Queenie (Helen Mirren) og Mia (Jordana Brewster).

Plottet som involverer Jakob (John Cena) og «Little B» (Leo Abelo Perry) får aldri vinger, og Vin Diesel virker trett, tung og traurig. Da går det bedre med Brie Larson som Tess. Hun får vist seg brukbart frem.

UTRYGG TRAFIKK: Scene fra «Fast & Furious 10».

Men ingen kommer til «Fast & Furious» for karakterportrettene, eller dialog à la «din søster smilte med øynene og ledet med hjertet».

Vi kommer for å se barn skyte skurker med kanon. Vi kommer for å se ville, uansvarlige elefant-i-glassvaremagasinet biljakter i Roma (ingen dør eller blir skadet!), og billøp som for lengst har lagt enhver ambisjon om realisme bak seg.

Disse actionsekvensene mangler kanskje nyhetens interesse nå. Men de er fremdeles spektakulære. Oppfinnsomme, og ikke fullt så absurde som sist.

Så vi kommer vel og ser «11» også.