TILBAKE TIL RAMPELYSET: Amber Heard.

Amber Heard gjør comeback på filmfestival

Etter den opprivende rettssaken mellom henne og eksmannen Johnny Depp stiller hun på rød løper igjen.

Skuespiller Amber Heard (37) stiller ifølge Deadline ved Taormina Film Festival på Sicilia, i anledning verdenspremieren på filmen «In The Fire», hvor Heard figurerer.

Den er satt opp 24. juni, og blir den første filmen Heard promoterer siden dommen falt i det mye omtalte rettsoppgjøret mellom henne og Johnny Depp (60) for litt over et år siden.

Filmen beskrives som en overnaturlig thriller. Handlingen foregår i 1899, og Heard spiller en psykiater som er enke og skal forsøke å behandle et barn anklaget for å være djevelen selv.

På festivalen blir det også italiensk premiere på filmen «Jeanne du Barry», hvor Johnny Depp spiller en av hovedrollene.

Depp-filmen fikk strålende mottagelse under visningen ved filmfestivalen i Cannes, men har fått middels kritikk i etterkant.

Beveger seg videre

Heard har de siste månedene bodd i Madrid sammen med sin to år gamle datter.

Nylig dukket hun opp i en video på TikTok hvor hun sier på spansk at hun stortrives der, og svarer bekreftende på spørsmål om hvorvidt hun har nye filmprosjekter på gang.

– Jeg beveger meg videre. Sånn er livet, sier Heard i videoen.

Hun dukker også opp i «Aquaman and the Lost Kingdom», som har premiere i desember.