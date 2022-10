Filmanmeldelse «Jentetur»: Fjols til fjells

Harry tur.

KOMEDIE

«Jentetur»

Norge. 9 år. Regi: Katarina Launing

Med: Janne Formoe, Line Verndal, Ida Ursin-Holm, Ravdeep Singh Bajwa, Mads Ousdal, Anne-Marie Ottersen, Håvard Bakke, Kåre Magnus Bergh, Anne-Kat. Hærland

Jeanett (Ida Ursin-Holm) har ribbet Linda (Janne Formoe) for alt hun hadde kjært. Hun har tatt over mannen (Mads Ousdal) og huset, og er altfor godt likt av Lindas datter, Olivia. Som om ikke det var nok: Hun er i ferd med å innynde seg hos Lindas BFF også, Sigrid (Line Verndal).

Linda bor i en leilighet som ser ut som en studenthybel, der hun ligger på sofaen, drikker rødvin fra kopp og trøstespiser kokosboller. Hun har vært ensom og ulykkelig i ett år, seks måneder og tolv dager, og alle rundt henne synes at det er lenge nok.

KOKOSBOLLER OG SELVMEDLIDENHET: Janne Formoe i «Jentetur».

Jeanett lever på sin side herrens glade dager som profesjonell influencer. Mest fordi den andre kvinnen i historier som dette må være influencere i 2022, da det er kort for ikke bare yngre og penere, men også tilsynelatende overfladisk og dum. (De er sjelden miljøaktivister, disse kvinnene, eller kirurger.)

Når Jeanett og Sigrid bestemmer seg for å ta en tur til Norefjell sammen – slik at Sigrid, som sliter i sitt eget forhold, skal få «knullet fra seg», helst med Lindas kollega Peter (Kåre Magnus Bergh) – insisterer Linda på å være med.

At dette er et scenario som ville være utenkelig i alle andre sammenhenger enn i en filmkomedie, får være greit. «Jentetur» er jo rent faktisk et forsøk på å lage en filmkomedie.

«KVINNEHELSE»: Ida Ursin-Holm, Line Verndal og Janne Formoe i «Jentetur».

Vel fremme i fjellheimen skjer det meste som vi kan forespeile oss at vil skje. Jentetrioen skal nyte kvinnehelse – unnskyld, skjønnhetsbehandlinger, med påfølgende klabb og babb. Den mest tufsete turdeltakeren, altså Linda, skal møte ved svømmebassenget ikledd en ufiks badedrakt. De skal treffe menn under «meet cute»-omstendigheter, i Lindas tilfelle kjekkasen Kevin (Ravdeep Singh Bajwa), som hun kjører på. Det skal slamres i dører på klassisk farse-vis.

Det skal festes – hardt. Så hardt at blåmandagen involverer «party animal» Hans Olav Lahlum med en gagball i munnen (du leste riktig: Hans Olav Lahlum med en gagball i munnen). Kort sagt: På fjellet går «Jentetur» fra å være en «Bridget Jones» for middelaldrende nyskilte, til å bli en «The Hangover» (2009) med tre kvinner i sentrum.

UTAGERENDE: Janne Formoe i «Jentetur».

Det er disse «drøye» episodene som skal selge filmen, fortrinnsvis til et hvitvins-marinert publikum. Men det blir mer vovet ordbruk enn genuint komiske situasjoner. (Manusforfatter Martina Cecelia synes å mene at ordet «knulle» har underholdningsverdi i seg selv). De få som oppstår, blir tværet. Og hvor festlig er det egentlig at både dyr og mennesker dør?

Faller sammen gjør imidlertid «Jentetur» først mot slutten, da den må skynde seg å bli sentimental og «rørende». I den grad filmen kan sies å ha vært en komedie innledningsvis, er det slutt på det nå. Og slik den har slitt med å få oss til å le, sliter den her med å få oss til å føle noe. Sympati, for eksempel, eller engasjement.

Én ting synes dog denne nokså tonedøve komedien å være enig med seg selv i: Med yngre kjærester skal yngre kjærester bekjempes.