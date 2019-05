TRIO: Antonio banders, Penélope Cruz og Pedro Almodóvar i Cannes. Foto: ERIC GAILLARD / REUTERS

Penélope Cruz: – Jeg er avhengig av å opptre

CANNES (VG) Pedro Almodóvars nyeste film handler om avhengighet, Skuespiller Penélope Cruz (45) sier hennes avhengighet er til familien – og skuespill.

Nå nettopp







«Pain and Glory» er den engelske tittelen på Amodóvars nyeste film delvis inspirert av ham selv, der Antonio Banderas spiller en eldre filmregissør og Penélope Cruz spiller regissørens mor mens han er ung.

les også Richard Madden: Avviser Bond-rykter

Regissøren Salvador Mallo sliter med flere sykdommer, har kroniske smerter og er derfor avhengig av medisiner. Filmen har også flere andre temaer, men avhengighet er et av dem.

«PAIN AND GLORY»: Cruz spiller Jacinda, moren til den unge salvador Mallo. Foto: Manolo Pavón/ El Deseo

På pressekonferansen etter premieren i Cannes, blir skuespillerne spurt om hva som er deres avhengighet som frir dem fra smerte.

– Jeg har alltid vært avhengig av familien min, i enda større grad etter at jeg ble mor. Det har reddet meg fra mange problemer, sier Cruz.

les også Taron Egerton på besøk hos Elton John: Tatt i å stjele mat om natten

Cruz’ første spillefilm var «Skinke, skinke» mot Javier Bardem i 1992. Hennes første samarbeid med Almodóvar var «Live Flesh» i 1997, også da mot Bardem. Nå har hun to barn, Luna (5) og Leo (8) med nettopp Bardem.

RØD LØPER: Cruz på premieren. Filmen kommer til Norge til høsten. Foto: Abd Rabbo Ammar/ABACA

– Jeg husker da vi avsluttet innspillingen av min første film da jeg var 17, og den følelsen av at jeg ikke kunne takle det om det skulle bli min siste erfaring. Da innså jeg at jeg var blitt avhengig av å opptre. Du starter jo på nytt hver gang, det gjør at du kan fortsette med å føle deg ung og at du lærer, sier Cruz.

Banderas på sin side mener avhengighet endrer seg gjennom livet. Han hadde et lite hjerteinfarkt i januar 2017.

– Etter at jeg hadde hjerteproblemer, ble avhengigheten å finne meg selv igjen. Så min avhengighet er å bli en ny Antonio Banderas, sier han.

les også Regisserer egne døtre i debut: – Det har selvfølgelig ikke vært lett

For Cruz var det spesielt å spille en rollefigur som er basert på Almodóvars egen mor.

– Vanligvis researcher jeg mange detaljer når vi er i lesefasen. Men her skjedde det noe rart – jeg turte ikke å stille spørsmål. Det var et så fantastisk manus at jeg følte jeg hadde alt jeg trengte i det. Jeg var litt nysgjerrig, men hadde for mye respekt for Pedro og den skjøre håndteringen av livet hans, sier hun på pressekonferansen til Almodóvars overraskelse.

les også Bill Murray i zombiefilm: – Jeg er et bedre menneske når jeg jobber

Cruz har faktisk møtt regissørens mor.

– Jeg har hatt privilegiet av å tilbringe tid med Francisca. Jeg satt ved siden av henne da Pedro mottok pris fra kongen. Det øyeblikket var veldig viktig for meg, å sitte ved siden av henne da hun gråt. Hun fortalte at hun først ble redd da sønnen hennes fortalte henne at han ville lage filmer. Jeg visste selvsagt ikke da at jeg en dag skulle spille en rollefigur inspirert av hans mor, sier hun med et smil.

Publisert: 21.05.19 kl. 10:37