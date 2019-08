NOMINERT: Ines Høysæter Asserson (t.h.) i hovedrollen som Vilde i «Harajuku». Foto: Nordisk Film

Amanda-nominerte Ines (18): – Kunne gråte etter opptak

Ines Høysæter Asserson var bare 15 år da hun spilte hovedrollen i «Harajuku», en film om tunge temaer som selvmord. Nå kan hun vinne Amandapris for innsatsen.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Eirik Svenssons film «Harajuku» er nominert til hele ni Amandapriser. Ines Høysæter Asserson hadde en mindre rolle i «Skam» og har spilt i kortfilmer, men «Harajuku» var hennes spillefilmdebut, da hun var 15 år gammel.

Amandaprisen * Deles ut 17. august, i forbindelse med Den norske filmfestivalen i Haugesund. * Showet sendes i år på VG+. Det blir sending før og etter på VGTV. * Komiker Hans Morten Hansen er programleder. * 23 langfilmer er vurdert. Totalt deles det ut 20 priser. * For å bli vurdert må filmene ha hatt premiere på norske kinoer mellom 1. juli 2018 og 30. juni 2019. * Prisen består av en statue i bronse utformet av billedhuggeren Kristian Kvakland, samt et diplom. * Amanda arrangeres av Den norske filmfestivalen AS i samarbeid med Norsk filminstitutt. Vis mer

– Det var den første store rollen jeg hadde vært borti. Det føltes litt tilfeldig da jeg fikk komme på audition. Jeg så etter auditions sammen med moren min fordi jeg syntes det var morsomt å spille, men det som gjorde at jeg ville ha rollen var møtet med Eirik. Han fremstod som en varm person å jobbe med. Og så var det selve historien og alle temaene, sier Høysæter Asserson, som blir å se på kveldens Amanda-show, til VG.

VGVT: Se showet direkte her!

PÅ FESTIVAL: Asserson på Giffoni filmfestival i Italia 24. juli. Foto: Privat

For resultatet ble hun nominert for hovedrollen som Vilde, tenåringen som finner ut at moren har vært i en ulykke og derfor må kontakte sin biologiske far hun ikke kjenner men hun egentlig ønsker å rømme til Tokyo.

les også Skuespiller Eili Harboe giftet seg med filmregissør Stian Kristiansen

– Hvordan var det å håndtere store temaer som selvmord og identitet på den tiden?

– Når du utforsker disse veldig tunge og dype temaene som enhver person i hele verden kommer til å kjenne på, kan det hende du drar dem med hjem. Men jeg fikk utprøvd og utforsket følelsen på settet, nok til å legge dem fra meg. Det var litt teraputisk å kjenne litt på det sammen med mange andre bryr seg om det, sier hun.

De unge skuespilleren hadde ikke hjelp av psykolog på settet, men forteller leende at sminkøren hennes fikk mange betroelser.

KONKURRENTER: Pia Tjelta (t.v.), Ine Marie Wilmann og Ines Høysæter Asserson er de nominerte i kategorien Beste kvinnelige skuespiller. Foto: Tore Kristiansen / VG

– Jeg snakket alltid med henne da jeg kom dit og da jeg dro – det var nesten som en debrief. Hun ble en venn jeg snakket om mange forskjellige ting med. Det var et lite crew og vi hadde tid til å snakke med alle og bli litt kjent med alle, understreker hun.

les også Fay Wildhagen prisnominert på første langfilmforsøk

Hun roser regissør Svensson for å skape et trygt miljø med nære forhold – hvor det også var rom for å gråte:

– Jeg ble veldig trygg på det jeg gjorde og kunne fortsette å gråte etter takes om jeg ville. Jeg gjorde det etter en scene som var veldig, veldig tung. Det var ganske stille den dagen, og da jeg skulle fortsette å gråte fordi Eirik ville ha mer hulk, var det vanskelig å gi seg. Men det var bare å gråte, og så fikk jeg en klem etterpå, sier hun med et smil.

BEGGE NOMINERT: Nicolai Cleve Broch spiller mot Ines Høysæter Asserson i «Harajuku». Foto: Nordisk Film

Nicolai Cleve Broch spiller Vildes biologiske far i filmen, og er nominert for sin birolle.

– Jeg møtte Nicolai og gikk gjennom scenen mange ganger. Den store scenen vi har sammen brukte vi lang tid på å filme. Vi ble på en måte kjent samtidig som vi gjorde scenen, forteller Asserson.

De Amandanominerte: Beste norske kinofilm: «Harajuku» «Skjelvet» «Ut og stjæle hester» Beste norske barnefilm: «Kutoppen» «Psychobitch» «Tårnet» Beste regi: Eirik Svensson, «Harajuku» Magnus Meyer Arnesen, «Når jeg faller» Hans Petter Moland, «Ut og stjæle hester» Beste mannlige skuespiller: Tobias Santelmann, «Mordene i Kongo» Preben Hodneland, «Når jeg faller» Jon Ranes, «Ut og stjæle hester» Beste kvinnelige skuespiller: Ines Høysæter Asserson, «Harajuku» Pia Tjelta, «Blindsone» Ine Marie Wilmann, «Sonja» Beste mannlige birolle: Nicolai Cleve Broch, «Harajuku» Eldar Skar, «Sonja» Bjørn Floberg, «Ut og stjæle hester» Beste kvinnelige birolle: Anneke Von Der Lippe, «En affære» Maria Bonnevie, «Føniks» Alexandra Gjerpen, «Når jeg faller» Beste filmmanus: Sebastian Torngren Wartin, «Harajuku» Martin Lund, «Psychobitch» Hans Petter Moland, «Ut og stjæle hester» Beste foto: Karl Erik Brøndbo, «Harajuku» Rasmus Videbæk, «Ut og stjæle hester» John Andreas Andersen, «Mordene i Kongo» Beste dokumentar: «Hvor man vender tilbake» «For vi er gutta» «Born2Drive» Beste lyddesign: Gunn Tove Grønsberg , «Harajuku» Tormod Ringnes, Niklas Skarp, «Mordene i Kongo» Gisle Tveito, «Ut og stjæle hester» Beste originalmusikk: Fay Wildhagen og Øyvind Mathisen, «Harajuku» David Stephen Grant, «Når jeg faller» Kaspar Kaae, «Ut og stjæle hester» Beste klipp: Karsten Meinich, Elise Solberg, «Harajuku» Silje Nordseth, Karsten Meinich, Anders Bergland, «Tårnet» Nicolaj Monberg, Jens Christian Fodstad, «Ut og stjæle hester» Beste produksjonsdesign/scenografi: Karl Júliusson, «Amundsen» Jørgen Stangebye Larsen, «Skjelvet» Lina Nordqvist, «Sonja» Beste visuelle effekter: «Amundsen» «Skjelvet» «Ut og stjæle hester» Beste kortfilm: «Kulturen», regi: Ernst De Geer «She-Pack», regi: Fanny Ovesen «HÆSTKUK», regi: Aasne Vaa Greibrokk Folkets Amanda (publikumsavstemning): «Amundsen», Espen Sandberg «Skjelvet», John Andreas Andersen «Ut og stjæle hester», Hans Petter Moland Beste utenlandske kinofilm: «Den skyldige», regi: Gustav Möller, distributør Arthaus «Green Book», regi: Peter Farrelly, distributør Nordisk Film Distribusjon «Kapernaum», regi: Nadine Labaki distributør Arthaus «Leave No Trace», regi: Debra Granik, distributør Selmer Media «Shoplifters», regi: Kore-eda Hirokazu, distributør Another World Entertainment I tillegg deles disse prisene ut: Amandakomiteens Gullklapper og Amandakomiteens Ærespris. Vis mer

Hun er snart aktuell med en internasjonal TV-serie hun har spilt i, «Nattens arvinger», på NRK. Fra høsten er det tredjeklasse på videregående som står i fokus.

les også Superstjerner på gjestelisten til Joachim Rønning og Amanda Hearst

– Jeg har hatt det bra både på skole og med prosjekter, men det har vært vanskelig å legge opp og har gått ut over skolehverdagen. Så jeg skal prøve å fokusere på skole dette året, påpeker hun.

Men før det er det Amandafest i Haugesund.

– Jeg prøver å ikke ha så mange forventninger. Jeg er superlykkelig over å ha blir nominert, det er alt jeg trenger! Det er kjempegøy og jeg gleder meg til å være der med mange andre nominerte og feire filmbransjen. Det tror jeg blir veldig fint!

Publisert: 17.08.19 kl. 14:45

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post