Filmanmeldelse «Operasjon mumie»: Sjarmerende snushaner

«Har vi en ny sak?». «Det kan se slik ut!».

BARNEFILM

«Operasjon mumie»

Norge. 6 år. Regi: Grethe Bøe.

Med: Emma Pedersen Kilane, Thomas Farestveit, Anniken von der Lippe, Rolf Kristian Larsen, Pål Sverre Hagen.

Ett og et halvt år siden forrige gang, som var første gang for barnedetektiv-karakterene fra Jørn Liers Horts bokserie på film, og de to små snushanene Oliver (Farestveit) og Tiril (Kilane) ramler over noe mystisk igjen.

En mumieutstilling skal settes opp på Elvestad Museum (Elvestad «spilles» også denne gang av Tvedestrand). Arbeidet forvanskes imidlertid av en rekke underlige ulykker.

Er det Tutankhamons forbannelse som spiller inn, kanskje – slik det pleier å være når uhumske ting foregår i forbindelse med gamle faraolevninger?

Eller er det, slik Oliver og Tiril etter hvert mistenker, noen av folkene som jobber med utstillingen som har noe muffens fore?

«EN BÆSSFAR I LIVET:» Thomas Farestveit, Eldar Vågan og Emma Kilane i «Operasjon mumie». Foto: SF Studios

De to ungene tar igjen saken, selvsagt, godt hjulpet av hunden Åtto, mannen som bare kalles «bestefar» (Eldar Vågan) og onkel Fred (Hagen). De to barnas foresatte er heller ikke denne gangen å se i filmen. Det skulle tatt seg ut, så mye som Oliver og Tiril er ute og etterforsker på nattestid.

Det butter litt underveis. Oliver synes at utstillingsdekoratøren Harald Bakke (Larsen) er en snill, hjelpsom type, og vil utelukke ham fra etterforskningen. Det kan ikke Tiril være med på. Bakke må gås etter i sømmene på lik linje med alle andre. De to blir nesten uvenner. Det går fort over, heldigvis.

«Operasjon mumie» er ryddigere fortalt enn fjorårets film. Den nyter nok en gang godt av de to sjarmtrollene i historiens sentrum, og denne filmen har dessuten Rolf Kristian Larsen også – «camp» og fargerik som den mistenkelige dekoratøren.

OG ÅTTO ER OGSÅ MED: Emma Kilane og hunden Åtto i «Operasjon mumie». Foto: SF Studios

Lier Horst baker som vanlig inn en del historiske fakta og pedagogisk innhold i historien, og regissør Grethe Bøe har som alltid et godt øye for det visuelle potensialet i fortellingen.

«Operasjon mumie» når ikke høydene til den frapperende flotte filmen hun lagde i 2014, «Operasjon Arktis» (en «operasjon» som ikke hadde noe med Lier Horsts serie å gjøre). Denne er og blir en en mer lettvint og enkel type film.

Men bra nok til å holde de aller minste i ånde i 77 minutter da? Det synes jeg vi må si. Denne gangen også.

