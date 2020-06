POPULÆR: Sushant Singh Rajput avbildet på en filmpremiere i Mumbai i 2016. Foto: STR / AFP

Bollywood-stjernen Sushant Singh Rajput funnet død

Den indiske filmstjernen Sushant Singh Rajput ble 34 år.

Rajput ble funnt død i sitt eget hjem i Mumbai søndag. Politiet bekrefter at stjernen tok sitt eget liv, melder CNN.

Skuespilleren debuterte på lerretet i 2013 med filmbiografien «M.S. Dhoni: The Untold Story», der han fylte rollen som cricket-helten Mahendra Singh Dhoni. For denne innsatsen ble han i hjemlandet hedret med pris for beste skuespiller.

OPPTREDEN: Sushant Singh Rajput, her på IFA Awards i hjemlandet i 2017. Foto: JEWEL SAMAD / AFP

«Det smerter oss å dele nyheten om at Sushant Sing Rajput ikke lenger er blant oss», skriver 34-åringens management på vegne av de etterlatte.

«Vi ber om at fansen bevarer ham i minnet sitt og feirer det livet han levde og arbeidet han har utført – som de har gjort til nå», heter det videre.

De pårørende ber samtidig om respekt for privatlivet, så de kan sørge i fred.

Rajput spilte også i TV-serien «Pavitra Rishta» fra 2009–2014.

Indias statsminister Narendra Modi skriver på Twitter:

«En lysende, ung skuespiller har gått bort for tidlig. Han utmreket seg på TV og film, og hans berømmelse i underholdningsverdenen har inspirert mange. Han etterlater seg minneverdige prestasjoner. Jeg er sjokkert over bortgangen, og mine tanker går til hans familie og venner.»

Ifølge IndiaTV skulle Rajput gifte seg mot slutten av året.

