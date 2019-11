FILMDIVA: Jennifer Lopez på en prisgalla i Los Angeles i oktober. Foto: MARIO ANZUONI / X90045

Jennifer Lopez: – Jobbet gratis i «Hustlers»

Jennifer Lopez (50) hevder hun ikke fikk et øre for å spille stripper og produsere krimdramaet.

Nå nettopp

Jennifer Lopez har spilt i over 30 Hollywood-filmer og kan velge og vrake i oppdrag. Som popstjerne i tillegg har latinstjernen tjent til mer enn smør på brødskiva siden gjennombruddet for snart 25 år siden.

I et intervju med GQ Magazine, i anledning av at bladet har hedret henne med årets ikon-pris, forteller Lopez at det ikke er pengene som motiverer henne.

– Jeg velger å gjøre ting jeg er glad i. Det var ikke sånn at jeg fikk en haug med penger for «Hustlers». Jeg gjorde det gratis – og produserte den, sier hun.

– Det er «Jenny From the Block», sier hun og siterer en av sine største hitlåter.

– Jeg gjør det jeg vil og det jeg elsker.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

les også J Lo og A-Rod er forlovet

«Hustlers» baserer seg på en artikkel i New York Magazine (journalisten spilles av Julia Stiles), og er én av mange filmer som tar for seg hvordan vanlige mennesker ble berørt av finanskrisen i 2008.

VGs anmelder ga filmen terningkast fire.

Stripperne Ramona (Lopez) og Destiny (Constance Wu) opplever trange tider økonomisk og bestemmer seg for å svindle finansklientellet for alt de er verdt.

Lopez om rollen: – Noe av det vanskeligste jeg har gjort

les også – Ble bedt om å vise brystene på audition

Men om Lopez stilte opp uten å kreve honorar, så hadde hun desto mer å si når det gjaldt rolletolkningen. Det var ekstremt viktig for henne å yte karakteren rettferdighet.

– Enten Ramona gjorde gode ting eller dårlige ting, var hun veldig klar på hva målet var, og at hun kunne gjøre det på egen hånd. Hun var selvforsørgende. For meg, som vokste opp med å måtte dele seng med søsteren min, og deretter gikk fra forhold til forhold, var det befriende å spille Ramona. Å ha den uavhengigheten og styre eget liv – det føltes kraftfullt, sier hun.

Lopez kan for øvrig se frem mot et særdeles prestisjefylt oppdrag om kort tid. Hun er nemlig musikalsk trekkplaster under Super Bowl, sammen med colombianske Shakira (42). Og det gjør de ikke gratis. Hva de får utbetalt, er ikke kjent, men å være Super Bowl-artist er noe av det aller gjeveste en artist kan drømme om.

MOTSPILLERE: Constance Wu og Jennifer Lopez i «Hustlers». Foto: Barbara Nitke / SF Studios

Publisert: 18.11.19 kl. 23:12

Mer om